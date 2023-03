Morning meeting AOF France / Europe - Rebond attendu

(AOF) - Un rebond est attendu à l'ouverture sur les marchés actions européens après une séance d'hier plongée dans le rouge en raison de la nouvelle crise bancaire déclenchée par Credit Suisse. Les tensions devraient quelque peu s'apaiser après l'annonce par l'établissement helvète d'un emprunt pouvant monter à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse Les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi de la décision de politique monétaire de la BCE.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Drone Volt

Drone Volt a pris la décision d'amortir par anticipation une grande partie des déficits reportables inscrits à son bilan, générant une charge d'impôt de 4,2 millions d'euros. Ces opérations comptables sont sans impact sur la trésorerie du groupe mais pèsent fortement sur les résultats de l'exercice 2022. Son résultat opérationnel ressort ainsi à -22 millions d'euros et son résultat net à -26,3 millions d'euros.

Obiz

Obiz a fait savoir qu'il escomptait désormais un Ebitda de 1 million d'euros au titre de l'exercice 2022, soit un quasi triplement par rapport à 2021.La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a fait savoir que ce relèvement de l'objectif d'Ebitda est le fruit de la croissance soutenue de son activité Programmes relationnels et affinitaires, en forte croissance de 93% sur l'année 2022 et du succès de l'intégration d'Adelya. Obiz communiquera ses résultats annuels 2022 le 13 avril prochain.

Prodware

En 2022, l'EBITDA de Prodware progresse de 27,6% et atteint un niveau bien supérieur à ceux constatés avant la pandémie : 52 millions d'euros. Dans le prolongement de la croissance constatée sur l’EBITDA, son Résultat Opérationnel Courant fait plus que doubler à 29,3 millions d'euros, dégageant ainsi une marge opérationnelle de 15,6%, contre 14,4 millions d'euros en 2021. Après comptabilisation d’un impôt de 2,5 millions d'euros, son résultat net part du Groupe atteint 15,7 millions d'euros en 2022 contre une perte de 68,5 millions d'euros pour le précédent exercice.

Valbiotis

Valbiotis, entreprise biotech engagée contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce une trésorerie de plus de 20 millions d'euros à fin 2022, qui lui assure une visibilité financière jusqu’à la fin du premier semestre 2024. La direction salue un exercice « décisif » au plan clinique avec les résultats de l’étude de Phase II/III Reverse-IT sur Totum 63, attendus avant la fin du premier semestre 2023. De premiers lancements commerciaux sont prévus début 2024, en propre en France et via des partenariats à l’international.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le permis de construire et mise en chantier en février, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mars et le prix des importations en février seront connus à 13h30.

En zone euro, la décision de politique monétaire de la BCE sera dévoilée à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera communiquée à 15h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,29% à 1,0611 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens n'ont pas pu surfer sur leur rebond d'hier, plombés par les difficultés des banques dans le sillage de Credit Suisse qui a dévissé de 24%. Ce qui a provoqué une onde de choc dans l'ensemble du secteur des banques en Europe. La Société Générale, plus forte baisse de l'indice parisien, a flanché de 12,18%. C'est dans ce contexte bien particulier qu'intervient demain la décision de politique monétaire de la BCE. Le CAC 40 a fléchi de 3,58% à 6 885,71 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 3,46% à 4 034,92 points. Le CAC 40 avait culminé à 7 401,15 points, le 6 mars.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les turbulences rencontrées par Credit Suisse ont fortement secoué le secteur bancaire. L'établissement helvète a chuté de plus de 20%, son principal actionnaire la Banque nationale saoudienne excluant toute injection de capital supplémentaire. Les principaux indices de Wall Street ont rebondi avant la clôture alors que la banque centrale suisse a dit être disposée à venir en aide "si besoin" à Credit Suisse. Le Dow Jones a perdu 0,87% à 31 874 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,05% à 11 434 points.