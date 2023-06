Morning meeting AOF France / Europe - Rebond attendu avant les PMI en Europe

(AOF) - Les marchés européens devraient rebondir alors que l'accord sur le plafond de la dette aux Etats-Unis a été approuvé par la Chambre des représentants. Il prend désormais le chemin du Sénat. Autre bonne nouvelle, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Caixin pour le secteur manufacturier en Chine a progressé plus que prévu à 50,9 en mai. Ce même indicateur est attendu dans la matinée en Europe. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats record de Rémy Cointreau et à ses perspectives.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Rémy Cointreau

Sur l'exercice 2022-2023, Rémy Cointreau a réalisé un résultat net part du groupe en progression 38,3% à 293,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 429,6 millions d'euros, en hausse de 16,2% en organique et de 28,5% en publié. La marge opérationnelle courante s'est améliorée de 1,4 point en organique à 27,7%. Elle a bénéficié d'une amélioration organique de 2,6 points de la marge brute, qui atteint un nouveau record à 71,3%. Rémy Cointreau met également en avant une bonne absorption des coûts de structure et un impact positif des changes.

Wavestone

À l’issue de l’exercice 2022/23, clos fin mars, Wavestone a enregistré un résultat net part du groupe en repli de 2% à 50,1 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 3 à 77 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 14,5%. Elle est en ligne avec son avertissement de mars. La marge était de 15,9% sur l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 532,3 millions d’euros, en progression de 13% sur un an, dont 7% de croissance interne.

Quadient

Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé de Quadient a atteint 256 millions d’euros, ce qui représente une croissance organique de 2,1% par rapport au premier trimestre 2022. En données publiées, le chiffre d’affaires a crû de 1,3%, intégrant un effet de change positif de +0,6 % (soit +1 million d’euros) et un effet de périmètre négatif de -1,4 % (soit -3 millions d’euros). Les changements de périmètre sont relatifs à la cession des activités Graphiques dans les pays Nordiques et à celle de l'activité Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Lacroix

Le Groupe Lacroix, cible d’une cyberattaque le 15 mai, annonce avoir redémarré partiellement dès le 17 mai les productions des sites tunisien (Zriba), français (Beaupréau), et allemand (Willich) de son activité Electronics. Le groupe prévoit un retour à la normale dès cette semaine suite à une montée de la production graduelle. " Le site tunisien a été le premier à partiellement redémarrer, nous permettant de répondre aux besoins les plus urgents de nos clients", détaille Louis Pourdieu, Executive Managing Director de l'activité Electronic EMEA de Lacroix.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai en France à 9h50, en Allemagne à 9h55 et en zone euro ç 10h00.

Une heure plus tard, ils prendront connaissance de l'inflation en mai et du taux de chômage en avril en zone euro.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en mai sera publié à 14h15 tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage et les nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au premier trimestre seront dévoilées à 14h30.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai sera publié à 15h45 tandis que l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en mai et les dépenses de construction en avril seront dévoilés à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,03% à 1,0684 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé cette séance de mercredi sur une note négative. La mauvaise nouvelle matinale est provenue de Chine. L'activité chinoise a été décevante en mai avec en particulier un indice PMI manufacturier à 48,8 contre 49,2 le mois précédent. Les valeurs cycliques et celles du luxe, Kering en tête, ont pâti de cette statistique défavorable. Par ailleurs, la France et l'Allemagne ont enregistré un ralentissement plus fort qu'anticipé de la hausse des prix en mai. Le CAC 40 a cédé 1,54% à 7098,70 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,71% à 4 218,04 points.

Hier à Wall Street

Les bourses américaines ont fini en léger recul après des chiffres décevants en provenance de Chine, sur fond d’inquiétudes sur l’accord concernant le relèvement du plafond de la dette. Dévoilé mercredi matin, l'indice chinois des directeurs d'achat (PMI) Composite, a reculé à 52,9 en mai après être ressorti à 54,4 en avril. Coté valeurs, HP Inc a été pénalisée en raison de revenus trimestriels décevants liés à la morosité du marché des PC. Les taux longs ont perdu 6 points de base à 3,64%. Vers 17h40, le Dow Jones a cédé 0,41% à 32 908,27 points et le Nasdaq 0,63% à 12 935,1ç points.