Morning meeting AOF France / Europe - Rebond attendu avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture ce vendredi après avoir clôturé dans le rouge hier. La prudence reste de mise alors qu'une kyrielle d'indicateurs économiques, dont le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, doivent être publiés dans la journée. Aussi, après les données sur l'inflation en Allemagne et en France, synonymes de ralentissement en décembre, les investisseurs prendront connaissance de la statistique en la matière pour l'ensemble de la zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Osmozis

Osmozis a poursuivi sa dynamique de croissance au premier trimestre 2022-2023. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année a progressé de 40% pour atteindre 1 463 000 millions d'euros, au 30 novembre 2022. Le groupe ambitionne de maintenir la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice en cours. La croissance du chiffre d'affaires devrait connaître une croissance supérieure à celle de l'exercice précédent (+21% en 2021-2022) avec un EBE en augmentation (3 809 000 euros en 2021-2022).

Publicis

Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de Yieldify, une société de technologie marketing basée à Londres. Yieldify fera partie d'Epsilon, et ses offres de personnalisation sur site, d'optimisation des conversions et de parcours client viendront compléter Epsilon PeopleCloud pour étendre la présence d'Epsilon sur le marché des moyennes entreprises.

Sodexo

Sodexo a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2023, après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. Ce dernier ressort à 6,33 milliards d'euros, contre 5,26 milliards d'euros au premier trimestre 2021-2022, soit une amélioration de 20,2% en données publiées. Le groupe de restauration collective a bénéficié d'un effet de change positif de 9,2%, "reflet de l'appréciation du dollar américain et du real brésilien". En variation interne, les revenus ont bondi de 12,3%.

Vinci Energies

Vinci Energies acquiert la société norvégienne Otera AS et ses filiales auprès de Roadworks AS et Å Energi AS. Otera AS intervient notamment sur la conception, la réalisation et la maintenance des réseaux de transport et de distribution d’électricité, d’infrastructures routières et de tunnels. Cette opération permettra à Vinci Energies – à travers sa marque Omexom – de renforcer et d’élargir son offre et ses expertises en Norvège, en devenant l'une des entreprises de référence du secteur.

Les chiffres macroéconomiques

Les dépenses de consommation des ménages en novembre en France seront connues à 8h45.

Dans la zone euro, le Climat des affaires en décembre, l'indice de confiance des consommateurs en décembre et l'inflation en décembre seront dévoilés à 11h.

Inflation en décembre.

Aux Etats-Unis, le rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi en décembre sera connu à 14h30.

L'indice ISM des services américains en décembre sera communiqué à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,07% à 1,0511 dollar.

Hier à Paris

Après trois séances consécutives dans le vert, les marchés actions européens ont clôturé ce jeudi dans le rouge. Les investisseurs ont eu écho du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. La Banque centrale américaine craint que l'optimisme sur les marchés complique sa lutte contre l'inflation. Mais dans ce combat, elle trouve surtout sur son chemin, un marché de l'emploi trop solide, comme l'enquête ADP l'a montré. Le CAC 40 a perdu 0,22% à 6 761,50 points et l'EuroStoxx50 0,36% à 3 959,85 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Les indices sont pénalisés par l'annonce de créations d'emplois dans le secteur privé bien plus élevées que prévu en décembre. Cette statistique va dans le sens d'une Fed qui maintiendra longtemps des taux d'intérêt élevés. Plusieurs statistiques sont attendues ce vendredi dont le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Côté valeurs, Amazon, qui va supprimer plus de 18 000 postes, a cédé 2,37%. Le Dow Jones a perdu 1,02% à 32 930 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,47% à 10 305 points.