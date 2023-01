Morning meeting AOF France / Europe - Rebond annoncé sur les marchés malgré les craintes de récession

(AOF) - Les marchés actions européens devraient être orientés en hausse à l'ouverture pour la dernière séance de la semaine. Pourtant, les craintes de récession et de resserrement monétaire reviennent au premier plan des inquiétudes des investisseurs. Ces craintes Les craintes sur le rythme du resserrement de la politique monétaire de la Fed ont été renforcées par de solides données sur l'emploi américain et plusieurs discours de la part des responsables de la banque centrale. Selon certains, " "la politique (monétaire) devra être suffisamment restrictive pendant un certain temps".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boiron

Le laboratoire Boiron, spécialiste de l'homéopathie, annonce que ses ventes du quatrième trimestre 2022 sont en légère progression par rapport aux ventes élevées du dernier trimestre 2021, qui intégraient un montant important de ventes de tests Covid. Elles s'établissent à 147,5 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. En France, les ventes baissent de 5,5% à 71,4 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires Europe hors France baisse de 18,4%.

GL Events

GL Events, société spécialisée dans l'événement, a fait part de son chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2022, ressortant à 1,315 milliard d'euros en progression annuel de 77,4% par rapport à l'exercice précédent. Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 510,5 millions d'euros, en hausse de 68% par rapport à 2021 et de 58% par rapport à 2019, poursuivant la tendance haussière entamée en début d'année.

Spineway

Spinemay, a rendu compte de son chiffre d'affaires annuel qui est ressorti à 7,4 millions d'euros en progression de 73% par rapport à l’année 2021. Cette amélioration significative des revenus du groupe est impulsée par la contribution en année pleine des ventes des gammes Distimp et l’intégration sur le deuxième semestre 2022 des ventes de Spine Innovations. La société spécialisée dans les implants et instruments chirurgicaux bénéficie au 31 décembre 2022 d’une trésorerie solide d’environ 5,5 millions d'euros pour accompagner son développement organique.

Vallourec

Vallourec a récemment gagné d'importantes commandes auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis, pour la livraison de 25 000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca au large de la côte américaine du Golfe du Mexique. Le développement de Salamanca repose sur une unité de production flottante (FPU) créée à partir de la remise à neuf d'une installation de production précédemment mise hors service.

Les chiffres macroéconomiques

Les créations d'entreprises en novembre en France seront connues à 8h45.

Les ventes de logements anciens en décembre aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,09% à 1,0841 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont nettement reculé, Christine Lagarde ayant réaffirmé sa détermination à lutter contre l'inflation. Elle la juge " beaucoup trop élevée en zone euro ". La présidente de la BCE a aussi appelé les marchés à " réviser leurs positions " alors que ceux-ci anticipent des hausses de taux d'intérêt de moindre ampleur de la part de la BCE. Aux Etats-Unis, la situation dans laquelle se trouve la Fed est compliquée par le dynamisme du marché du travail. L'indice CAC 40 a perdu 1,86% à 6 951,87 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 1,97% à 4 097,96 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse. Les indicateurs macroéconomiques de la journée se sont révélés mitigés avec un nouveau signe de faiblesse du marché immobilier, première victime de la hausse des taux. En revanche, s'agissant du marché du travail, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont été moins nombreuses la semaine dernière. Côté valeurs, Procter & Gamble a déçu les investisseurs après avoir rendu compte d'une baisse trimestrielle de ses ventes. Le Dow Jones a cédé 0,76% à 33 044 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,96% à 10 852 points.