Morning meeting AOF France / Europe - Quasi-stabilité attendue

Les marchés américains ont confirmé leur rebond en seconde partie de séance après deux journées dans le rouge du fait de la faillite de la Silicon Valley Bank. L’inflation américaine de février a ralenti conformément aux attentes et rassuré les investisseurs. Le taux américain à dix ans a rebondi de près de 10 points de base à 3,69% après sa chute d’hier. Le secteur des banques régionales a rebondi après son décrochage de lundi. L'indice Dow Jones a clôturé un gain de 0,77% 32 155,40 points et le Nasdaq Composite a progressé de 2,14% 12 428,50 points.

Dans le rouge hier, les Bourses européennes ont nettement rebondi à la clôture. Les valeurs bancaires ont regagné du terrain en Bourse après avoir chuté la veille en raison du risque de contagion suite à la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB). Icade a bondi à la faveur de la cession d’Icade Santé à Primonial REIM. Coté statistiques, les investisseurs ont apprécié le ralentissement de l'inflation américaine en février. Le CAC 40 et l'Eurostoxx50 ont gagné respectivement 1,86% à 7 141,57 points et 2,02% à 4 179,47 points.

Les stocks des grossistes en janvier et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mars seront dévoilés à 15 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en mars, les ventes au détail en février et les prix à la production en février seront connus à 13h30.

Les investisseurs attendent l'inflation en février en France à 8h45 et la production industrielle en janvier en zone euro à 11 heures.

Groupe Partouche, spécialiste européen des jeux, annonce son chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre de l’exercice 2023 (novembre 2022 à janvier 2023) : il ressort à 116,4 millions d’euros contre 98,1 millions sur la même période de 2022, soit une progression de 18,6 %. Le groupe rappelle cependant qu’à l’époque ses casinos « continuaient de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pesaient sur leur fréquentation »: en France, « passe sanitaire », tests antigéniques et PCR payants et introduction du « passe vaccinal ».

Dassault Systèmes a annoncé que son Conseil d’administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l’Assemblée générale du 24 mai 2023, un dividende de 0,21 euro par action au titre de l’exercice 2022, exclusivement en numéraire. Il s'était élevé à 0,17 euro par titre l'année dernière. La date de détachement du dividende serait fixée au 29 mai 2023 et le dividende serait mis en paiement le 31 mai 2023.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre avec un biais positif alors que les craintes à propos du secteur bancaire américain s'apaisent. Les statistiques américaines joueront de nouveau un rôle important dans la détermination de la tendance finale. Les ventes au détail en février et les prix à la production en février seront connus à 13h30. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne un peu plus de 6 points de base à 4,78%. Les cours du pétrole rebondissent après leur chute d’hier.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.