Morning meeting AOF France / Europe - Prudence vue : Fed et résultats d'entreprises en vedette cette semaine

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais positif. Au cours de ces derniers jours, le conflit entre le Hamas et Israël s'est intensifié avec des avancées de Tsahal dans la bande de Gaza. Pour autant, les cours du pétrole débutent la semaine en repli de plus de 1%. Outre la géopolitique, les prochains jours seront animés par de nombreuses publications de sociétés des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi par les Banques centrales. La Fed fera connaître sa décision de politique monétaire, mercredi et la Banque d'Angleterre, jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Stellantis

Stellantis, maison-mère de Chrysler, a trouvé un accord de principe avec le syndicat américain United Auto Workers (UAW), a indiqué ce dernier. Il comprend notamment une augmentation des salaires de 25% sur 4 ans et demi. Les dirigeants élus du Conseil national Stellantis de l'UAW (UAW National Stellantis Council) se rendront à Detroit et ils voteront le jeudi 2 novembre pour savoir s'il faut envoyer l'accord aux membres du syndicat, a précisé l’UAW. Le secteur automobile américain est secoué par des grèves depuis plusieurs semaines.

Europlasma

Au cours du premier semestre 2023, Europlasma voit sa perte opérationnelle courant se dégrader en un an passant de 7,5 à 8,5 millions d'euros. Sur cette période, le spécialiste du traitement des déchets dangereux affiche une perte nette à 2,5 millions d'euros contre une perte de 2,4 millions d'euros au premier semestre 2022. Sur ce ce premier semestre 2023, Europlasma a généré un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

HF Company

Au premier semestre, HF Company a enregistré une perte nette, part du groupe, de 523 000 euros contre un profit de 519 000 euros, un an plus tôt. Le résultat d’exploitation s’est aussi dégradé, passant de -485 000 euros à – 854 000 euros en un an. L’excédent brut d’exploitation (EBE) de la période est négatif à - 505 000, contre - 57 000 euros au premier semestre 2022, mais l’EBE du pôle Broadband reste positif à 255 000 euros. Le groupe a souligné le contexte économique difficile.

Artea

Artea affiche une perte opérationnelle à 659 000 euros au premier semestre 2023 contre un bénéfice opérationnel de 3,4 millions d'euros au premier semestre 2022. Cette baisse s'explique par la forte politique d'investissement menée par le groupe dans ses deux nouvelles activités : Dream Energy et les services immobiliers. Il affiche une perte nette de 1,67 million d'euros contre un bénéfice net de 10,94 millions d'euros. En revanche, sur cette période, le cash-flow courant part du groupe s'élève à 3,3 millions d'euros en croissance de 27% par rapport au premier semestre 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB allemand au troisième trimestre sera connu à 10 heures.

Le sentiment économique et le climat des affaires en octobre en zone euro sont attendus à 11 heures et l'inflation en octobre en Allemagne à 14 heures.

Ce matin, l'euro est stable à 1,0566 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé nettement dans le rouge cette dernière séance de la semaine. De nombreux résultats d'entreprises ont été publiés, dont plusieurs profit warning. Sanofi a fini lanterne rouge du CAC 40 après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2024 et annoncé son intention de séparer son activité Santé Grand Public. Le contexte géopolitique est en outre toujours tendu au Moyen-Orient. Le CAC 40 a reculé de 1,36% à 6 795,38 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,71% à 4 020,59 points. Le CAC 40 est au plus bas en clôture depuis le 5 janvier dernier.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé. Après plusieurs publications récemment mal accueillies de grands noms de la tech, comme Facebook et Alphabet, les performances d’Amazon et d’Intel ont été appréciées. Sur le plan macroéconomique, l’indice des prix PCE, très surveillé par la Fed, est ressorti en ligne avec les attentes. L'annonce de l'extension des opérations israéliennes à Gaza a entraîné une hausse du pétrole et de l'once d'or. L'indice Dow Jones a reculé de 1,12% 32 417,59 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,38% à 12 633,01 points.