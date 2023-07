Morning meeting AOF France / Europe - Prudence sur les marchés sur fond d'un agenda chargé

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'orée d'une semaine qui s'annonce chargée. Les indices PMI en Europe et aux Etats-Unis, les décisions de la Fed et de la BCE et la poursuite des résultats des sociétés vont tenir en haleine les investisseurs. Une trentaine d'entreprises du CAC 40 ainsi qu'une partie des Gafam figurent à l'agenda hebdomadaire. En fin de semaine sont attendus les chiffres mensuels de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro ainsi que la première estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accor

Le Groupe Accor, Andera Partners et plusieurs investisseurs associés annoncent ce vendredi être entrés en négociations exclusives pour l'acquisition par Accor des 63% du capital de Potel & Chabot qu'il ne possède pas actuellement. A l'issue de cette opération, Accor deviendra l'unique actionnaire de Potel & Chabot, qui sera intégré au sein de la division Luxe & Lifestyle du Groupe. L'opération devrait être finalisée à l'automne 2023.

Aures Technologies

Aures Technologies annonce un chiffre d'affaires semestriel " toujours en recul " de 20,40% sur un an au deuxième trimestre après 20,67% au premier trimestre : le recul du chiffre d'affaires est de 20,23% à change constant sur le semestre sur un an, à 40,69 millions d'euros. Le groupe informatique accuse " les conditions de marché " mais évoque " différents signaux encourageants en termes de demande clients " : il anticipe " un très fort ralentissement de la baisse d'activité " au cours du second semestre 2023, qui verra notamment la commercialisation de la solution digitale 360 du Groupe.

Cafom

Le groupe Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a publié son chiffre d'affaires non audité des neuf premiers mois de l'exercice 2022-2023, ressortant en croissance de 2% à 301,4 millions d'euros. Dans un contexte de consommation des ménages contrainte par la pression inflationniste, le pôle Outre-Mer est stable (-0,1%) alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale (+5,4%) bénéficie de la digitalisation croissante du secteur et du lancement de sa place de marché.

La Société Française de Casino

Au titre de ses résultats trimestriels allant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, la Société Française de Casino (SFC) a dégagé un bénéfice de 0,76 million d'euros, contre 0,87 millions au premier semestre 2021-2022. L'Ebitda est ressorti à 1,43 millions d'euros, soit une progression de 22,1% plus rapide que le chiffre d'affaires. Ce dernier, en croissance de 16,6%, s'établit à 10,46 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'établit à 0,79 million d'euros en progression de 55,8%.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat dans les secteurs manufacturier et des services en juillet seront publiés en France à 9h15, en Allemagne à 9h30 et dans la zone euro à 10h00.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en juillet sera connu à 10h00.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat dans les secteurs manufacturier et des services en juillets seront connus à 15h45.

Vers 8h45, l'euro cède 0,08% à 1,1225 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé au terme d'une fin de semaine marquée par les résultats des sociétés. A Paris, le secteur aéronautique a souffert : Thales et Dassault Aviation ont nettement reculé après leurs résultats semestriels. En revanche, les investisseurs ont été rassurés par les revenus trimestriels d'Ubisoft et la confirmation des perspectives 2023 de Sartorius Stedim Biotech. La macroéconomie refera parler d'elle dès lundi avec les indices des directeurs d'achat pour juillet. Le CAC 40 a gagné 0,65% à 7 432,77 points et l'EuroStoxx50, 0,39% à 4 390,87 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note contrastée. Les valeurs technologiques, à l'instar de Meta et de Nvidia, ont enregistré un nouveau recul. Les investisseurs ont dans leur viseur la prochaine réunion de la Fed prévue les 25 et 26 juillet prochains, lors de laquelle la banque centrale devrait relever ses taux de 25 points de base. Le Dow Jones, qui a signé sa dixième séance positive d'affilée - une première depuis près de six ans - a grappillé 0,01% à 35 227 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,22% à 14 032 points.