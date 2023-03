Morning meeting AOF France / Europe - Prudence sur les marchés avant la Fed

Les marchés américains ont clôturé en hausse. Les tensions sur le secteur bancaire se sont dissipées alors et les investisseurs sont focalisés sur la Fed qui devrait procéder ce mercredi à une hausse des taux de 25 points de base à l'issue de sa réunion. Au chapitre des valeurs, First Republic Bank a enregistré un record en bondissant de 29,50%. Selon le Wall Street Journal, le directeur général de JPMorgan menait des discussions avec d'autres banques afin d'investir dans FRB. Le Dow Jones a progressé de 0,98% à 32 560 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,58% à 11 860 points.

Les Bourses européennes ont prolongé leur mouvement haussier grâce au retour au calme dans le secteur bancaire. Les investisseurs attendent désormais la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. Ils restent partagés entre la probabilité d'un relèvement des taux d'un quart de point et un statu quo. Coté valeurs, les banques hexagonales ont progressé alors que Sopra Steria s'est replié après l'annonce du rachat de l'entreprise néerlandaise Ordina pour 518 millions d'euros. Le CAC 40 a gagné 1,42% à 7 112,91 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 1,51% à 4 181,60 points.

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce la signature d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 15 ans avec BA Glass Group, un spécialiste e la production de verre creux pour le secteur des boissons et de l'agroalimentaire.Avec le contrat de vente, BA Glass Group aura un accès à une électricité décarbonée et bon marché pour une durée de 15 ans. BA Glass Group sera approvisionné par deux centrales solaires, représentant une capacité de 12,4 mégawatts, sur le total de 50,6 mégawatts du complexe Garrido.

Visiativ a dévoilé ses résultats annuels 2022, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI ayant dégagé un résultat net part du groupe de 11,1 millions d'euros en amélioration de 14% par rapport à 2021. Son Ebitda ressort à 28,4 millions d'euros en hausse de 29% sur la période. Le chiffre d'affaires, en progression de 21%, s'établit à 258,8 millions d'euros.

« Pour la deuxième année consécutive, le Groupe Boiron renoue avec la croissance de ses bénéfices » annonce le laboratoire spécialiste de l’homéopathie qui publie un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 17,4% sur un an à 534,23 millions d’euros et un résultat net part du groupe en hausse de 56,4% à 44,67 millions d’euros. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action qui sera mis en paiement le 3 juin 2023. Le résultat opérationnel augmente de 35,5% à 63,44 millions d’euros.

Afyren, société spécialiste des produits biosourcés et bas-carbone, annonce avoir eu une trésorerie disponible de 62,3 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le résultat net se traduit par une perte multipliée par 2,5 sur un an à -9,2 millions d'euros, de même que le résultat opérationnel à -5,37 millions d'euros.

