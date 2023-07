Morning meeting AOF France / Europe - Prudence sur les marchés avant l'inflation en zone euro

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note prudente. Hier, les résultats trimestriels plus solides que prévus de Bank of America et Morgan Stanley ont soutenu les Bourses des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs prendront connaissance dans la matinée de la publication de données d'inflation en zone euro. Au Royaume-Uni, la hausse des prix à la consommation a ralenti plus que prévu en juin. Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a fait savoir mardi que de nouvelles hausses de taux après celle prévue en juillet n'étaient "en aucun cas une certitude" en zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kering

Kering a annoncé une série de changements au sein de sa direction générale. Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci depuis 2015 et membre du Comité exécutif de Kering depuis 2012, quittera la société au 23 septembre 2023. Le groupe de luxe souligne que Marco Bizzarri " a orchestré l'exécution de l’exceptionnelle stratégie de croissance de Gucci depuis 2015 ". Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, le remplace pour une période transitoire.

Nexans

Nexans, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, remporte un contrat majeur d'un montant de 1,43 milliard d'euros qui constituera une première historique, pour le tronçon de l'EuroAsia Interconnector reliant Chypre et la Grèce. Élément essentiel d'un projet de grande ampleur qui vise à relier les réseaux de Grèce, d'Israël et de Chypre, ce câble haute tension à courant continu (HVDC) de 525 kV sera l'interconnexion la plus longue et la plus profonde jamais installée.

SergeFerrari

Dans un contexte économique incertain, SergeFerrari Group ajuste ses attentes de chiffre d'affaires 2023 et vise désormais une croissance de 4%, inférieure à son hypothèse d'une progression de 7% précédemment envisagée. " Le ralentissement de la progression des ventes en 2023 est la double conséquence d'un effet de base élevé avec des niveaux records de chiffres d'affaires enregistrés en 2021 et en 2022, et de la priorité donnée au déstockage chez les clients-distributeurs au cours du premier semestre 2023 ", explique le spécialiste des matériaux composites souples et innovants.

Virbac

Virbac publie un chiffre d’affaires du deuxième trimestre à 295,2 millions d’euros, en progression de 1,9% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022. Le groupe spécialiste de la santé animale précise que sur le premier semestre, son chiffre d’affaires s’établit à 609,9 millions d’euros contre 616,4 millions en 2022, soit une baisse globale 1,0%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires grappille 0,2%, » favorablement impacté par les augmentations de prix » (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée au premier trimestre.

Les chiffres macroéconomiques

La hausse des prix à la consommation (CPI) au Royaume-Uni a ralenti plus que prévu en juin sur un an, selon l'Office national de la statistique (ONS). Le CPI est ressorti le mois dernier à 7,9% en rythme annuel et à 0,1% sur un mois contre respectivement 8,7% et 0,7% en mai. Le consensus était respectivement de 8,2% et 0,4%.

L'inflation en juin en zone euro sera communiquée à 11h00.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et permis de construire en juin seront connus à 14h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera dévoilée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,13% à 1,1215 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en légère hausse cette deuxième séance de la semaine, le bon accueil réservé aux résultats des banques américaines compensant des statistiques décevantes aux Etats-Unis. La production industrielle et les ventes au détail ont déçu. Côté valeurs, les banques françaises ont bénéficié des bons résultats de leurs concurrentes américaines, dont Bank of America. SES Imagotag a dominé nettement le SBF 120 à la faveur d'un gros contrat avec un distributeur suédois. Le CAC 40 est reparti à la hausse, terminant sur une progression de 0,38% à 7319,18 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive. Les investisseurs ont réservé un bon accueil aux résultats de Morgan Stanley et Bank of America qui ont toutes les deux dépassé les attentes de marché. Dans le secteur de la défense, Lockheed Martin a rehaussé ses objectifs annuels. Du côté des statistiques économiques, les principales ont déçu, dont les ventes au détail et la production industrielle. Le Dow Jones, qui a signé une septième séance consécutive dans le vert, a progressé de 1,06% à 34 951 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,76% à 14 353 points.