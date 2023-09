Morning meeting AOF France / Europe - Prudence sur les marchés avant des indicateurs clés sur l'inflation

(AOF) - En hausse hier après cinq séances de suite dans le rouge, les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente. Ce vendredi, les investisseurs vont prendre connaissance d'indicateurs cruciaux sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. Hier, Wall Street a clôturé en hausse, soulagé par le reflux combiné des taux obligataires, des cours du pétrole et du dollar.La croissance au deuxième trimestre a été confirmée et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus faibles que prévu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ateme

Ateme a présenté des comptes dégradés au premier semestre sur fond de forte hausse des investissements en R&D et des coûts de vente et de marketing. La société affiche une perte nette, part du groupe, de 3,3 millions d'euros contre -0,1 millions d'euros, un an auparavant. Le spécialiste de la diffusion vidéo a essuyé une perte opérationnelle de 2,4 millions d'euros, contre -1,3 million d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 49,1 millions d'euros, soit une augmentation de 15% en données publiées et de 14% en données comparables.

Trigano

Le chiffre d'affaires de Trigano au quatrième trimestre 2022/23 atteint 836,1 millions d'euros, et affiche une croissance de 13,2% grâce à une nouvelle forte progression des ventes de camping-cars (+19,7%). La bonne orientation de l'activité véhicules de loisirs au second semestre lui permet d'enregistrer une croissance de 9,5% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2022/23 à 3,5 milliards d'euros. Associée à la maîtrise des marges et des frais généraux, elle permet d'entrevoir un résultat opérationnel courant supérieur à 400 millions d'euros sur l'exercice 2022/23.

Virbac

Virbac a dégagé un résultat net part du groupe au premier semestre de 74,8 millions d'euros, en retrait de 3,2%. Sur les six premiers mois de l'année, le laboratoire spécialiste de la santé animale a enregistré un Ebit ajusté en repli de 6,4%, à 109,9 millions d'euros.Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 610,5 millions d'euros au premier semestre, en recul sur un an de 1% en données publiées et quasi stable (+0,4%) à taux de change et périmètre constants.

Xilam Animation

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a dévoilé ses résultats financiers au titre du premier semestre 2023 d'où ressort un résultat net consolidé à 1,8 million d'euros, en repli de 41% par rapport au 1er semestre 2022., soit un taux de marge nette de 8,6%. Le résultat opérationnel courant s’élève à 2,2 millions d'euros, en contraction de 55%. Le chiffre d'affaires ressort sur la période à 14,4 millions d'euros, en croissance de 49%.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en septembre, la consommation des ménages en biens en août, les prix à la production en août et la Dette au sens de Maastricht au deuxième trimestre seront communiqués à 8h50.

En Allemagne, le taux de chômage en août sera dévoilé à 9h55.

L'inflation en septembre sera connue à 11 heures en zone euro.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en août, l'indice des prix PCE en août et la balance commerciale en août seront présentés à 14H30.

L'indice des directeurs d'achat pour la région de Chicago en septembre sera annoncé à 15H45 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en septembre à 16 heures.

Vers 8h30, l'euro glane 0,18% à 1,0585 dollar.

Hier à Paris

Après cinq séances consécutives de baisse, les marchés actions européens ont retrouvé des couleurs. Un des éléments déclencheurs aura été la publication des chiffres de l'inflation allemande, qui est revenue à son plus bas niveau depuis février 2022. Les investisseurs prendront connaissance demain de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis (indice PCE). Plus fort repli de l'indice SBF 120, Beneteau s'est écroulé après avoir affiché des signes de prudence pour l'exercice 2024. Le CAC 40 a glané 0,63% à 7 116,24 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,72% à 4 161,56 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive, soulagés par le reflux combiné des taux obligataires, des cours du pétrole et du dollar. La croissance au deuxième trimestre a été confirmée et les inscriptions hebdomadaires au chômage restent faibles. Attendu ce vendredi, l'indice des prix PCE en août sera particulièrement scrute par la Fed. Du côté des valeurs, Accenture est sanctionné en raison de prévisions décevantes. Le Dow Jones a progressé de 0,35% à 33 666 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,83% à 13 201 points.