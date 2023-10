Morning meeting AOF France / Europe - Prudence sur les marchés après les propos de Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note prudente pour la dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a atteint jeudi son plus bas niveau depuis janvier tandis que Wall Street a clôturé en baisse après les propos du président de la Fed. Dans le cadre d'une intervention à l'Economic Club de New York, Jerome Powell a indiqué que la persistance des tensions sur le marché du travail pourrait justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt. La saison des résultats se poursuit des deux côtés de l'Atlantique. L'Oréal a publié un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de plus de 10%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

L'Oréal

L'Oréal a enregistré un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance de 11,1 % à données comparables. Il a progressé de 4,5% en données publiées. La progression de l'activité en données comparables a été soutenue par la division Beauté Dermatologique : +28,1% à 1,63 milliard d'euros. La division Luxe affiche la croissance la plus faible : +3,2% à 3,5 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en septembre est ressorti en baisse de 0,2%, contre un consensus de +0,4% après +0,3 % le mois précédent.

Vers 8h30, l'euro cède 0,9% à 1,0574 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont prolongé leur mouvement de baisse, prises en tenaille entre la situation géopolitique tendue au Moyen-Orient et des taux longs toujours plus élevés. Des résultats d'entreprises ont aussi déçu en Europe (Nokia) et aux Etats-Unis (Tesla). A Paris, Renault a été sanctionné pour la légère contreperformance de sa division automobile tandis que Pernod Ricard a bénéficié de la confirmation de ses objectifs annuels. Le CAC 40 a perdu 0,64% à 6 921,37 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé à,36% 4 090,99 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la séance de jeudi sur une note négative. Le président de la Fed Jerome Powell, dans le cadre d'une intervention à l'Economic Club de New York,a indiqué que la persistance des tensions sur le marché du travail pourrait justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Côté valeurs, Tesla a fortement dévissé dans le sillage de ses comptes trimestriels tandis que Netflix a bondi. Le Dow Jones a perdu 0,75% à 33 414 points tandis que le Nasdaq a baissé de 0,96% à 13 186 points.