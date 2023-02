Morning meeting AOF France / Europe - Prudence sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture. Vendredi, les marchés continentaux et américains ont clôturé dans le rouge,, plombés par En glissement annuel, l'indice PCE Core, le plus surveillé par la Fed, est ressorti à 4,7% contre un consensus de 4,3% et après 4,6% en décembre.Les investisseurs anticipent un relèvement des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Côté statistiques cette semaine figurent principalement a première estimation de l'inflation en zone euro et l'indice ISM des services

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aures

Aures a dévoilé un chiffre d'affaires 2022 de 103,5 millions d'euros, en progression de 3,82%. Il a baissé de 1,19% à taux de change constants. La croissance a été portée par la France, le Royaume-Uni, l'Australie et les Etats-Unis (hors RTG). L'activité de l'entité de services américaine RTG (qui se doit de fournir l'entièreté des produits lors des déploiements chez les clients) a été plus fortement pénalisée par les difficultés d'approvisionnement alors que la majorité des achats concerne des produits hors groupe.

Axa

AXA a conclu une convention de rachat d’actions avec un prestataire de services d’investissement aux termes de laquelle l'assureur s’engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1,1 milliard d’euros, comme annoncé le 23 février 2023. La convention de rachat d’actions sera exécutée conformément aux termes de l’autorisation en vigueur de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. La convention de rachat d’actions annoncée aujourd’hui prévoit que les rachats d’actions débutent le 27 février 2023 et se terminent au plus tard le 16 mai 2023.

DBT

Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'Obligations Convertibles ou Echangeable en Actions Nouvelles et/ou Existantes d'une valeur nominale de 2 500 euros chacune (les " OCEANE ") conclu entre DBT SA et le fonds d'investissement European Select Sustainable Investments en date du 21 janvier 2022, DBT indique avoir procédé, le 13 janvier 2023, au tirage des quatorzième et quinzième tranches d'OCEANE pour un montant nominal total d'un million d'euros.

Sensorion

Sensorion, société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce la nomination de David Lawrence au poste de Directeur Financier, à compter du 1er mars 2023. Il était préalablement le Directeur Financier de Valneva, une société spécialisée dans le développement de vaccins, où il siégeait au Conseil d'administration.

Les chiffres macroéconomiques

Le sentiment économique, la confiance des ménages et le climat des affaires en février en zone euro seront connus à 11h00.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en janvier seront dévoilés à 14h30.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements en janvier seront communiquées à 16h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,01% à 1,0550 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont reculé après l'annonce d'une inflation américaine plus élevée qu’attendu, qui a fait remonter les taux longs. L'indice des prix PCE Core, qui exclut l'énergie et l'alimentation, a progressé de 0,6% en janvier sur un mois, contre un consensus d'une progression de 0,4% après une hausse de 0,4% en décembre. A Paris, Saint-Gobain a échappé à la baisse grâce à des résultats record. Le CAC 40 a perdu 1,78% à 7 187,27 points, portant ses pertes sur la semaine à 2,2%. L'EuroStoxx50 a pour sa part cédé 1,43% à 4 197,19 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour la dernière séance de la semaine. En glissement annuel, l'indice PCE Core est ressorti à 4,7% contre un consensus de 4,3% et après 4,6% en décembre. Coté statistiques toujours, les revenus des ménages ont augmenté de 0,6% en janvier tandis que leur consommation a progressé de 1,8%, au-dessus des prévisions. Les taux sur les bons du Trésor à deux ans ont bondi à 4,80%, contre 4,69% la veille, atteignant un plus haut depuis 2007. Le Dow Jones a cédé 1,02% à 32 816 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,69% à 11 394 points.