Morning meeting AOF France / Europe - Prudence, prudence

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse. La prudence devrait rester de mise alors que les actualités des entreprises et les statistiques macroéconomiques sont peu nombreuses. Les investisseurs seront attentifs à tout nouveau développement concernant le Coronavirus. La Chine sera aussi au centre de leur attention. Donald Trump a menacé de couper les ponts avec Pékin et la Chine a inculpé deux Canadiens d'espionnage. Ils sont emprisonnés depuis 18 mois, une mesure considérée comme des représailles à la suite de l'arrestation au Canada de la directrice financière d'Huawei.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un doji au petit corps noir avec des mèches haute et basse, dans des volumes réduits à 3,5 milliards d'euros. Les cours sont coincés depuis 3 séances maintenant entre les deux gaps haussier et baissier, sans direction. Le comblement de l'un de ces indicateurs indiquera le sens de la tendance à venir. En attendant, les probabilités sont toujours légèrement en faveur d'une poursuite du rebond.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

FREELANCE.COM

Freelance.com a annoncé la signature d'une prise de participation majoritaire au capital de la société INOP'S, un réseau d'experts du numérique (70 000 experts). INOP'S a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros en croissance de 52%. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés. Sylvestre Blavet, Président Directeur Général de Freelance.com a déclaré : " Nous sommes ravis du rapprochement avec INOP'S, société à la fois rentable et en forte croissance ".

GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC a publié un résultat net de 8,3 millions d'euros pour le compte de son exercice 2019-2020 (clos au 31 mars 2020), alors qu'il avait enregistré une perte de 4,8 millions l'année précédente. Le chiffre d'affaires est, lui, en repli de 2,8% à 493,4 millions d'euros. LDLC précise que le dynamisme des activités observé sur le 2nd semestre a été en partie pénalisé par le début des effets contrastés de la crise sanitaire actuelle sur les différentes activités du Groupe au 4ème trimestre 2019-2020.

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

La Société de la Tour Eiffel, spécialiste de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, annonce l'émission de 180 millions d'euros de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) assortis d'un coupon de 4,5 % avec une première possibilité de remboursement dans 5 ans. Ce financement servira à la mise en œuvre du plan de développement de la foncière tout en renforçant sa structure financière. L'opération a entièrement trouvé preneur auprès d'actionnaires principaux du Groupe, notamment le groupe SMA, Suravenir et la Mutuelle Générale.

DELTA PLUS

Delta Plus a tenu à faire un point d'activité dans le contexte du coronavirus. Ainsi, en raison de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du groupe des mois d'avril et mai 2020 s'est contracté de 3%, en dépit d'un effet périmètre positif de +7% lié aux acquisitions réalisées fin 2019 (Odco) et début 2020 (Boots Company et Netco Safety). Dans le même temps, le renforcement de l'euro a également eu un impact négatif de 5% sur le chiffre d'affaires. La croissance organique ressort donc à -5%, et la tendance des premiers jours de juin 2020 confirme celle du début du deuxième trimestre.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production ont reculé de 0,4% en mai en Allemagne par rapport au mois précédent et de 2,2% en rythme annuel. Ils avaient baissé de respectivement 0,7% et 1,9% en avril.

Ce matin, l'euro grappille 0,04% à 1,1209 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé dans le rouge ce jeudi. La journée a été marquée par le retour des craintes autour d'une résurgence de l'épidémie en raison de la situation à Pékin, bien que les autorités chinoises aient déclaré tout était sous contrôle. De plus, la reprise économique pourrait s'avérer plus lente qu'espérée, comme le laissent entendre les chiffres du chômage américain. En Europe, la Banque d'Angleterre a augmenté son programme de rachat de titres. Le CAC 40 a ainsi perdu 0,75% à 4 958,75 points, et l'EuroStoxx50 reculé de 0,44% à 3 252,86 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé. Les investisseurs sont restés prudents du fait des cas de Covid-19 à Pékin et aux Etats-Unis où ils sont en hausse dans plusieurs Etats importants. Côté statistiques, la publication d'inscriptions hebdomadaires au chômage au-dessus du consensus alimente la réserve des acheteurs. Au chapitre des valeurs, Carnival a, sans surprise dévoilé d'importantes pertes au deuxième trimestre de son activité. Le Dow Jones a clôturé en retrait de 0,15% à 26 080,10 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,33% à 9 943,05 points.