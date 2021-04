Morning meeting AOF France / Europe - Prudence mesurée

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la séance en léger repli dans le sillage de la clôture en ordre dispersé de Wall Street. Les investisseurs attendent demain soir avec intérêt les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed. Malgré le regain d'inflation et l'accélération de la conjoncture américaine, les économistes doutent que la banque centrale évoque un potentiel changement de cap. Les opérateurs réagiront également à une salve de chiffre d'affaires et/ou de résultats d'entreprises. En France, Schneider Electric a relevé ses objectifs annuels.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche, sans relief ni amplitude, dans des volumes limités à XX milliards d'euros. La séance boursière a été limitée par le haut de l'intervalle d'évolution à 6 287 points. Les cours semblent attendre sagement les annonces de la Reserve Federale américaine mercredi avant de reprendre une tendance plus marquée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BIOMERIEUX

Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires de bioMérieux atteint 845 millions d'euros, soit une croissance de 9,9%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, atteint 16,5% grâce à une croissance très solide de la biologie moléculaire (+18,7%), des immunoessais (+28%) et des applications industrielles (+14,5%). La performance est très solide en Asie Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Le spécialiste du diagnostic in vitro a enregistré un ralentissement de la demande pour ses panels respiratoires Biofire aux Etats-Unis, moteur de sa croissance depuis la pandémie.

ALTEN

L'activité d'Alten a reculé de 1,3% à 681,1 millions d'euros au premier trimestre 2021, pénalisée par la France où elle a chuté de 12,7%. Elle a en revanche progressé de 6,8% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité a décru de 9,6%, dont de 15,3% en France et de 5,6% hors de France. La reprise de l'activité, perceptible au dernier trimestre 2020, s'est confirmée début 2021. Progressivement, le taux d'activité s'améliore pour atteindre 90 % en mars 2021. Au premier trimestre 2021, il s'est établi à 88,5 % versus 89,8 % l'an passé.

MICHELIN

Michelin a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2021. Ainsi, le fabricant de pneumatiques a publié des ventes de 5,448 milliards d'euros, en hausse de 2,3 % à parités courantes par rapport au premier trimestre 2020. A iso parité, les ventes progressent de 8,3 %. L'activité est notamment marquée par un effet volume fortement positif de +7,5 % et un effet prix-mix favorable de +0,9 %.

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics SA et Veloxis Pharmaceuticals Inc., filiale de Asahi Kasei, ont annoncé un accord de licence mondial qui octroie à Veloxis Pharmaceuticals Inc. les droits mondiaux pour développer, fabriquer, enregistrer et commercialiser FR104, un fragment d'anticorps monoclonal antagoniste de CD28, dans toutes les indications de transplantation. En parallèle, OSE Immunotherapeutics conserve tous les droits pour développer FR104 dans les maladies auto-immunes.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en février est attendu à 15h. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en avril est prévu à 16h.

Vers 8H30, l'euro cède 0,12% à 1,2071 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le vert. Les investisseurs ont toutefois fait preuve d'un certain attentisme à l'orée d'une semaine qui s'annonce très chargée ( Fed, BoJ et nombreuses publications trimestrielles). L'Ifo du climat des affaires a progressé moins que prévu et les commandes de biens durables (hors transport) étaient conformes aux attentes. Côté valeurs, Lagardère était bien orientée, alors que la fin du statut de commandite est envisagé. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,28% à 6 275,52 points et l'EuroStoxx 50, +0,29 % à 4 025,06 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé pour la première séance d''une semaine une nouvelle fois très chargée en publications trimestrielles. Tesla a dévoilé après-Bourse des résultats supérieurs aux attentes. Les Gafam et d'autres géants de la tech lui emboiteront le pas. Autre point d'attention majeur, la réunion de la Fed, qui se déroulera mardi et mercredi. Si aucune décision n'est attendue, le discours de Jerome Powell sera quant à lui analysé de près. Le Dow Jones a cédé 0,18% à 33 981,57 alors que le Nasdaq a gagné 0,60% à 14 138,78 points.