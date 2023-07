Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en vue sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable. Coté investisseurs, la prudence reste de mise dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise et de démarrage de la saison des résultats trimestriels. Au chapitre des statistiques sont notamment attendues ce mardi les données sur les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis qui permettront de jauger de la résistance de l'économie américaine. La prochaine réunion de la Fed est programmée le 26 juillet tandis que la BCE se réunira le 27 juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Casino, dont la cotation a été suspendue lundi à la demande de la société, a indiqué hier soir dans un communiqué que "la cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, , reprendra le 18 juillet 2023 à l’ouverture du marché". Dans ce même communiqué, le distributeur stéphanois a précisé qu'il poursuivait les négociations avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor, ainsi qu’avec les créanciers du Groupe, "afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du Groupe d’ici la fin du mois de juillet 2023".

Balyo

Balyo, leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 79% au titre de son premier semestre 2023, à 14,9 millions d'euros. Après intégration de nouvelles commandes de 3,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, le carnet de commandes s'établit à 10,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 11,0 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

ADP

ADP annonce un trafic groupe en hausse de 17,4 % en juin, à 30,9 millions de passagers, « soit 97,7 % du trafic de 2019 » Le trafic de Paris Aéroport atteint pour sa part 90,7 % du trafic de 2019 avec une hausse de + 10,5 %,, à 9,0 millions de passagers. Sur le premier semestre 2023, le trafic groupe est en hausse de 30,3% à 155,4 millions de passagers, soit 97,3 % du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche une hausse de 25,7 %, à 47,1 millions de passagers, soit 90,0 % du trafic de 2019.

Catana Group

Catana Group annonce une croissance soutenue sur les 9 premiers mois de l’exercice avec une activité en hausse de 34 millions d’euros (+32 %) par rapport à l’exercice précédent : le niveau d’activité est « quasiment similaire à l’ensemble de l’exercice 2021/2022 ». Le carnet de commandes du fabricant de navires de plaisance est « tiré par la résilience de sa gamme de catamarans de croisière BALI ». Sur le seul troisième trimestre, les ventes de bateaux neufs représentent 97 % du chiffre d’affaires atteignant 47,6 millions d’euros contre 35,5 millions au 3e trimestre 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en juin seront communiquées à 14h30 ; la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en juin à 15h15 ; les stocks des entreprises en mai et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en juillet à 16h.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,09% à 1,1249 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé sur une note négative, impactés par des statistiques décevantes venues de Chine. Le pays a enregistré une croissance annuelle de 6,3% au deuxième trimestre, enregistrant une accélération plus faible que prévu (+7,3%). Côté valeurs, Casino a vu sa cotation suspendue à la demande de la société alors que le duo Kretinsky-Fimalac reste désormais le seul candidat en lice en vue de la reprise du distributeur stéphanois. Après six séances consécutives de hausse, le CAC 40 a perdu 1,12% à 7 291 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,98% à 4 357 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert sur fond de ralentissement de l'économie chinoise. En revanche, alors que les investisseurs se préparent à la saison des résultats trimestriels, les bonnes nouvelles continuent de s’accumuler pour l’économie américaine. L'indice Empire State du secteur manufacturier de l’Etat de New York a dépassé les attentes en juillet. Côté valeurs, Tesla est dans le vert après la sortie très attendue de son Cybertruck. Le Dow Jones a gagné 0,22% à 34 585 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,93% à 14 244 points.