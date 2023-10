Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en vue : l'or noir gagne 2%

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches l'équilibre. La situation s'est encore dégradée hier soir au Moyen-Orient à la suite d’une frappe contre un hôpital à Gaza. Dans ce contexte, le pétrole gagne environ 2%. Les taux longs progressent également. Du côté des bonnes nouvelles, la Chine a enregistré une croissance meilleure que prévu au troisième trimestre à 4,9% contre 4,4% attendus. La réaction du secteur du luxe à cette statistique sera à surveiller. En zone euro, les investisseurs prendront connaissance de l’inflation en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Renault

Dacia a totalisé 493 511 ventes durant les 9 premiers mois 2023, en progression de 16,7 %, a indiqué Renault. Sur le seul troisième trimestre, Dacia a enregistré 148 124 ventes, les volumes sont en progression de 2,4 % par rapport au troisième trimestre 2022. Le constructeur automobile souligne que celui-ci était le plus fort de l’année en termes de part de marché pour la marque. Sur le marché des véhicules particuliers (VP) européens, Dacia a progressé de 19,6 % dans un marché en hausse de 16,9 %.

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord en vue d’acquérir 51 % de Salvia Group GmbH. Basée dans la région de Stuttgart en Allemagne, la société couvre l’ensemble du cycle de vie technique des bâtiments et est spécialisée en génie électrique, climatique et énergétique ainsi que dans la maintenance. Entreprise familiale créée en 2008, Salvia Group GmbH compte plus de 1 600 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 350 millions d’euros en 2022.

Pierre & Vacances

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce une croissance à deux chiffres de ses activités touristiques sur l’ensemble de l’exercice 2022/2023 (+12,8% par rapport à l’exercice précédent à 1,74 milliard d'euros et +27,6% par rapport à l’exercice 2019). Le groupe précise qu’au quatrième trimestre, l’activité est en hausse de 6,1% à 608,10 millions d'euros, alors même que l’été 2022, particulièrement dynamique post- Covid (+15,4% par rapport à l’été 2021) « constitue un effet de base élevé ».

Mercialys

Mercialys annonce qu’à fin septembre 2023 les loyers facturés s’élèvent à 132,2 millions d'euros faisant ressortir un taux de croissance organique de 4,0%. La croissance à périmètre courant s’établit pour sa part à 2,4%, « compte tenu des cessions d’actifs réalisées en 2022 ». La foncière spécialiste des espaces commerciaux confirme ses objectifs annuels, à savoir une croissance du résultat récurrent par action d’au moins +2,0% en 2023 sur un an et un dividende par action compris entre 85% et 95% du résultat récurrent 2023.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en septembre est ressortie à 6,7% en septembre au Royaume-Uni contre 6,7% en août.

L'inflation en septembre en zone euro sera connue à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en septembre seront connus à 14h30, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 et le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie à 20 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,13% à 1,0591 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens se sont maintenus à l’équilibre ce mardi malgré la situation géopolitique, tandis que les taux longs sont en forte hausse après plusieurs statistiques américaines. A Paris un avis de l’Autorité de la concurrence défavorable au plafonnement tarifaire du marché des titres-restaurant a propulsé Edenred en tête du CAC40. La semaine sera riche en publication de résultats d'entreprises. L’indice CAC 40 a gagné 0,11% à 7 029,70 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,06% à 4156,32 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé après une ouverture dans le rouge. Ils ont été pénalisés par la forte hausse des taux longs à la suite de la publication de ventes au détail bien plus élevées que prévu en septembre. S’il s’agit d’une bonne nouvelle sur le plan économique, ce n’est pas le cas sur le plan boursier car elle augmente la probabilité d’une nouvelle hausse des taux de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,04% à 33 997,65 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,25% à 13 533,75 points. Le pétrole a gagné plus de 1% en raison du regain de tensions géopolitiques.