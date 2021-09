Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en vue

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre après une nouvelle séance de progression hier dans le sillage des déclarations de la Fed. Sur le marché des taux, les rendements du 10 ans continuent de se tendre des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs seront attentifs à l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en septembre. Le sort en suspens du groupe immobilier chinois Evergrande continuera d'être une épée de Damoclès. Les publications de résultats de small et mid caps restent nombreuses à Paris : Akwel, Roche Bobois....

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Paragon ID

Paragon ID a annoncé l'acquisition des activités et des actifs de la société américaine Electronic Data Magnetics Inc. (EDM), premier fabricant américain de tickets pour le marché des transports en commun. Avant la pandémie, EDM réalisait un chiffre d'affaires annuel rentable supérieur à 15 millions de dollars, mais son activité a diminué de 75% en raison de la fermeture et la baisse de la fréquentation des systèmes de transports publics au cours des dix-huit derniers mois.

Akwel

Akwel a levé le voile jeudi soir sur ses résultats du premier semestre 2021. Ainsi, l’équipementier-systémier pour l’industrie automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 38 millions d'euros (+88,1% par rapport au premier semestre 2020) et un résultat opérationnel courant de 50 millions d'euros (+105,8% sur un an), laissant apparaître une marge de 10,3%, en progression de 4 points. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 487,6 millions d'euros, soit une hausse de 26 % à données publiées sur un an et de 33,7% à périmètre et change constants.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a dévoilé une perte nette stable pour le premier semestre 2021 à 6,7 millions d'euros. La perte opérationnelle courante a augmenté de 2% d'une année sur l'autre, pour atteindre 6,1 millions d'euros. Le total des produits a augmenté de 7% d'une année sur l'autre, pour atteindre 3,9 millions d'euros. Comme indiqué précédemment, le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 a augmenté de 1,2 million d'euros, soit 58% d'une année sur l'autre, pour atteindre 3,3 millions d'euros.

Neoen

Neoen a signé un accord en vue de céder 100% de ses parts dans les centrales solaires françaises de Grabels et Lagarde qui représentent une capacité totale de 11 MWc. Les deux centrales seront cédées à Amarenco, un producteur indépendant d’énergie exclusivement photovoltaïque de référence en Europe, pour une valeur d’entreprise de près de 31 millions d’euros, soit 2,8 millions d’euros par MWc. Le produit net de cession s’élèvera à un niveau d’environ 10 millions d’euros, qui contribueront à l’Ebitda 2021.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en septembre est attendu à 10 heures et les ventes de logements neufs en août aux Etats-Unis à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1737 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini dans le vert au lendemain de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. La perspective d'une réduction prochaine des rachats d'actifs et d'une hausse des taux d'intérêt étaient déjà prises en compte par le marché. Le ralentissement plus important que prévu de la croissance du secteur privé en zone euro n'a pas altéré la bonne humeur des professionnels. Même le profit warning de Faurecia a été considéré comme une bonne nouvelle ! Le CAC 40 a progressé de 0,98% à 6 701,98 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 1,07% à 4 194,65 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains continuent de saluer les décisions de la Fed, malgré des statistiques décevantes. Comme les investisseurs s'y attendaient, la banque centrale a annoncé mercredi soir qu'elle pourrait commencer à réduire ses achats d'actifs dès cet automne et a ouvert la voie à un relèvement des taux en 2022. La Fed s'est également montrée rassurante sur les perspectives de l'emploi et l'inflation, même si les statistiques du jour ont été moins bonnes qu'attendu. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 1,48% à 34 764,82 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,04% à 15 052,24 points