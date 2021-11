Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de la clôture en ordre dispersé des places américaines. Les investisseurs jouent la prudence après la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed. Après avoir été un banquier central exceptionnellement "colombe" au cours de son premier mandat, ce républicain modéré pourrait être tenté de gagner le camp des "faucons" au cours du deuxième face au risque inflationniste. En Europe, les investisseurs réagiront aux nouvelles concernant la résurgence du Covid et aux indices PMI de novembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Orange

Orange Belgium, filiale d'Orange, est entré en négociation exclusive avec Nethys pour l'acquisition de 75 % du capital moins une action de VOO SAsur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital. VOO SA est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. VOO offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d'Internet très haut débit et de télévision.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé que son système de cybersécurité avait détecté une cyber-attaque samedi 20 novembre. " De manière préventive, la décision a été prise de mettre temporairement nos serveurs et nos données offline, afin de protéger nos clients et l’entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures correctives sont en cours ", a expliqué le spécialiste de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Ces opérations génèrent une indisponibilité ou un ralentissement partiels de ses services et de ses interfaces clients.

Trigano

Trigano a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre de l’exercice 2020-2021 (clos fin août). Sur la période, le roi du camping-car a vu son bénéfice net bondir de 59,7% à 222,9 millions d'euros et son résultat opérationnel courant décoller de 98,2% à 357,9 millions. Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il a atteint 2,93 milliards d'euros, en hausse de 34,3%. La performance est significative, notamment lorsque l'on prend en compte les tensions observées sur les livraisons de différents composants et châssis de camping-car qui ont perturbé certaines lignes de production.

Transgene

Transgene et NEC Corporation, un spécialiste des technologies de l'information, des réseaux et de l'intelligence artificielle (IA), ont annoncé des premières données positives de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient (néoantigènes). Ces données démontrent l'immunogénicité du vaccin ainsi que les premiers signes d'activité clinique.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre sont attendus pour la France à 9h15, pour l'Allemagne à 9h30 et pour la zone euro à 10h.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre seront publiés à 15h45.

Vers 8h15, l'euro est stable à 1,1239 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine sur une note négative, dans un contexte marqué par une nouvelle flambée de contaminations au Covid. Impactées par les propos inquiétants d’Angela Merkel, qui a estimé que les mesures actuelles n’étaient pas suffisantes, les indices européens se sont redressés dans l’après-midi grâce à la bonne dynamique de Wall Street, où Jerome Powell a été reconduit à la tête de la Fed. Cet effet « boost » s’est toutefois dissipé en fin de séance. Au final, le CAC 40 a cédé 0,10% à 7 105 points et l’EuroStoxx 50, -0,24% à 4 346,16 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a terminé en ordre dispersé après l'annonce de la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed. Joe Biden a fait le choix de la continuité en maintenant à son poste un républicain modéré. La tâche qui lui incombe est immense : calmer la surchauffe d'une économie menacée par l'inflation sans briser la croissance. Pour les marchés, le choix de conserver Jerome Powell pourrait inciter ce dernier à accélérer le calendrier de la hausse des taux. Le Dow Jones a gagné 0,05% à 35 619,25 points. Le Nasdaq a cédé 1,26% à 15 854,76 points, pénalisé par la hausse du 10 ans américain.