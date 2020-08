Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en vue

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais baissier. Une crise sanitaire toujours inquiétante, avec notamment une hausse des cas de Covid-19 en Europe, et les tensions persistantes entre les Etats-Unis et la Chine, incitent les investisseurs à la prudence. Washington a encore restreint l'accès de Huawai à des technologies clés.

A Paris, Lagardère sera au centre de l'actualité après le renouvellement pour 4 ans du mandat de Gérant d'Arnaud Lagardère. La réaction de Vivendi a cette annonce est attendue.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe que le CAC 40 a formé un doji, bougie de temporisation dont les cours d'ouverture et de clôture sont similaires. Celle-ci reflète le manque de conviction des intervenants et la faible activité caractéristique du mois d'août, puisque le volume d'échanges s'est avéré inférieur à 1,9 milliard d'euros. La tendance de l'indice français demeure toutefois positive à court terme, ce qui plaide pour une poursuite de l'appréciation en direction de la résistance de juin à 5 205 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

MEDIAWAN

Mediawan a annoncé avoir trouvé un accord avec son pool de banques pour l'aménagement de sa ligne de crédit de 230 millions d'euros. Les changements incluent notamment, entre autres modifications techniques, la suspension du « covenant » de levier (dette nette sur Ebitda) pour décembre 2020 et juin 2021 dans un contexte de performance financière détériorée par l'impact du covid-19.

VEOLIA

Veolia a annoncé la signature d'un accord avec le groupe Suez en vue de l'acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site (majoritairement maintenance et nettoyage industriel). La transaction serait conclue pour un prix de 298 millions d'euros. L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord.

LAGARDERE

Moins d'une semaine après l'annonce d'un pacte d'actionnaires entre les deux principaux actionnaires du groupe, Vivendi et Amber Capital, avec respectivement 23,5 % et 20 % du capital, Lagardère a répliqué : le Conseil de Surveillance a approuvé le renouvellement du mandat de Gérant d'Arnaud Lagardère pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2020. Le groupe d'édition et de distribution a annoncé cette décision dans le cadre de la présentation d'une feuille de route stratégique adaptée aux effets de la crise.

ADP

En juillet 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 77,3 % par rapport au mois de juillet 2019, avec 6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 77,1 % par rapport à l'année dernière avec 2,4 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 61,3 % avec un total de 54,2 millions de passagers accueillis, et celui de Paris Aéroport est en diminution de 64,7 % avec un total de 22,2 millions de passagers.

Les chiffres macroéconomiques

Les mises en chantier et permis de construire en juillet aux Etats-Unis sont attendus à 14h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,16% à 1,1895 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont démarré la semaine sur une timide hausse. Les inquiétudes autour de la situation sanitaire sur le Vieux Continent ont continué de peser, en particulier sur les valeurs liées au tourisme (Accor, Air France, ADP...). La place parisienne a toutefois pu compter sur certains valeurs technologiques (Worldline, STMicro), ainsi que sur Pernod Ricard et Sanofi pour soutenir l'indice phare au cours d'une journée marquée par l'absence de statistiques et de résultats. Ainsi à la clôture le CAC 40 a grappillé 0,18% à 4 971,94 points, et l'EuroStoxx50, 0,14% à 3 309,52 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a fini en légère hausse grâce aux valeurs technologique, dont Tesla. Si la Banque Populaire de Chine continue d'alimenter son système financier en liquidités, le climat reste marqué par la pandémie de Covid-19 et le durcissement des restrictions imposées par Washington à Huawei. Côté statistiques, l'Empire State a nettement déçu tandis que le NAHB a progressé plus que prévu. Côté valeurs, Tesla a inscrit un plus haut historique à 1 835,64 dollars (+11,2%) L'indice Dow Jones a clôturé en repli de 0,31% à 27 884,91 points et le Nasdaq Composite a gagné 1% à 11 129,73 points.