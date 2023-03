Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en vue

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse. La prudence risque d'être de rigueur jusqu'à la publication demain du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour février. Hier, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'ampleur du prochain resserrement monétaire. Elle dépendra des prochaines statistiques... Les taux longs sont stables, avec un rendement du 10 ans américain flirtant avec 4%. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux résultats de Vivendi, JCDecaux, Wavestone...

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JCDecaux

JCDecaux a dévoilé un résultat net part du groupe de 132,1 millions d’euros en 2022 contre une perte de 14,5 millions d'euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée a augmenté de 42,8% à 602,9 millions d’euros. Elle représente 18,2 % du chiffre d’affaires, en amélioration de 280 points de base sur un an. Après investissements, le cash-flow disponible ajusté s’élève à 43,2 millions d’euros. Les comptes du groupe ont bénéficié du dynamique de l'activité.

Vivendi

Vivendi a fait état de comptes 2022, faisant ressortir un résultat net part du groupe en perte de 1 milliard d’euros essentiellement en raison de la déconsolidation de Telecom Italia. Il s'était élevé à 24,7 milliards en 2021 du fait de la plus-value de déconsolidation de 70 % d’UMG. L'Ebitda du géant des médias s'affiche à 868 millions d'euros, en amélioration de 35,6%. Son chiffre d'affaires s'établit à 9,6 milliards d'euros, en hausse de 10,1 %.

Showroomprivé

Showroomprivé a vu son résultat net part du groupe chuter de 98,8% à 0,3 million d’euros en 2022. L’Ebitda du site en ligne de ventes privées a baissé de 59,5% à 19,5 millions d’euros contre 48,2 millions d’euros en 2021, sous l’effet de la baisse de volumes et d’un recul de 15,1% de la marge brute. S’agissant de celle-ci, Showroomprivé explique avoir adopté une stratégie volontariste de ne pas augmenter les prix de ventes et stratégie de rotation de stock plus rapide sur le second semestre. Cette stratégie s’est traduite par un niveau de rabais plus important.

Wavestone

Wavestone vise désormais une marge opérationnelle courante annuelle de l’ordre de 14,5%, contre 15% initialement. L’objectif d’un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur à 525 millions d’euros, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, est pour sa part confirmé. Wavestone explique que les premiers mois de l’année 2023 sont « marqués, notamment en France, par plus d’attentisme des donneurs d’ordres dans l’engagement et le lancement de nouvelles missions de conseil ».

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,11% à 1,0555 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé après l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devant la Chambre des Représentants. Il a semblé nuancer ce jour les propos tenus hier devant le Sénat cette fois. Après avoir indiqué mardi que la Fed pourrait accélérer la hausse des taux, il a souligné ce mercredi qu'aucune décision n'a été prise concernant l'ampleur du resserrement. Elle dépendra des prochaines statistiques. Le CAC 40 a perdu 0,20% à 7 324,76 points tandis que l'Eurostoxx 50 a gagné 0,22% à 4 288,45 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé. S’exprimant cette fois-ci devant la Chambre des représentants, le président de la Fed a indiqué que l’ampleur de la hausse des taux en mars dépendrait des statistiques à venir. Le rapport sur l'emploi pour février est particulièrement attendu vendredi. Le rapport ADP a révélé aujourd'hui des créations dans le secteur privé plus nombreuses que prévu. L'indice Dow Jones a perdu 0,18% à 32 798,40 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,40% à 11 576 points. Le rendement du 10 ans a clôturé juste sous le seuil des 4%.