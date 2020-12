Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en attendant la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture alors que les discussions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant un accord commercial post-Brexit patinent dangereusement à trois semaine de l'échéance. Dans cet environnement prudent, les économistes attendent cet après-midi un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la BCE afin de compenser l'impact négatif de la pandémie sur l'économie du Vieux Continent. Au chapitre des valeurs, ADP taille dans ses effectifs face à la crise.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une clôture au plus bas de la séance. Cela fait maintenant dizaine de séances que les indices consolident au-dessus du support à 5 519 points sans parvenir à accélérer. Les investisseurs manquent de carburant pour reprendre la tendance précédente. Il n'y a néanmoins aucun réel signe de faiblesse. La tendance reste haussière en direction de 5 697 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ELIS

Elis a étendu de 12 mois, avec une option d'extension complémentaire de 6 mois, sa ligne de crédit renouvelable souscrite en janvier 2017 auprès d'un pool de banques françaises et européennes relationnelles pour un montant de 500 millions d'euros. La nouvelle échéance de cette facilité est ainsi portée à janvier 2023, avec la possibilité pour Elis d'activer une extension supplémentaire de 6 mois, ce qui porterait ainsi la maturité finale du crédit à juillet 2023. Par ailleurs, Elis dispose toujours d'une seconde ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euros, échéance novembre 2023.

ADP

Le groupe ADP a proposé un nouveau projet d'accord de rupture conventionnelle collective qui a été soumis au cours des deux dernières semaines à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. L'exploitant d'aéroports est parvenu à recueillir les signatures à l'unanimité des organisations syndicales représentatives. L'accord, qui doit désormais être validé par la Direccte, fixe à 1 150 le nombre maximum de départs volontaires dont 700 ne seront pas remplacés.

PARTOUCHE

Partouche a réalisé mercredi soir son point d'activité pour le quatrième trimestre de son exercice 2019-2020 (août à octobre). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a réalisé un chiffre d'affaires de 93,9 millions d'euros sur la période, soit une baisse de 12 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le groupe a été affecté par la fermeture échelonnée des casinos en octobre, à cause de la pandémie de Covid-19. A ce jour, la reprise de l'exploitation des casinos français est attendue pour le 15 décembre sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

SOLUTIONS 30

Solutions 30 nie "catégoriquement toutes les affirmations" contenues dans un rapport, dont la publication a entraîné aujourd'hui une chute de 18,69% de l'action à 16,14 euros. Ce rapport chercherait "à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie". "Les preuves présentées ne sont pas étayées, plusieurs faits sont grossièrement mal interprétés et de nombreux raccourcis évidents conduisent à des conclusions erronées", explique le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la production industrielle d'octobre est attendue à 8h45.

La décision de politique monétaire de la BCE sera dévoilée à 13h45 tandis que la conférence de presse de la présidente de la banque centrale débutera à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'inflation en novembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,12% à 1,2096 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé. La séance avait pourtant bien débuté en Europe grâce à plusieurs nouvelles favorables. Sur le front de la pandémie, la FDA a confirmé l'efficacité du vaccin de Pfizer et la revue Lancet a validé celui d'AstraZeneca. Mais les investisseurs s'inquiètent de la possibilité, grandissante, d'un "no-deal" post-Brexit à l'issue des négociations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Paris a sous-performé à cause de la chute de STMicroelectronics. Le CAC 40 a cédé 0,25% tandis que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,2%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Lors de l'ouverture, le S&P 500 a cependant enregistré son 31ème record de l'année. Les investisseurs attendent un nouveau plan de relance de plus de 900 milliards de dollars, mais les républicains et les démocrates n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Ce nouveau plan est d'autant plus urgent que la situation sanitaire continue de se dégrader, avec plus de 2 500 morts du Covid-19 mardi. Au chapitre des valeurs, DoorDash a flambé. Le Dow Jones a reculé de 0,35% à 30 068,81 points. Le Nasdaq a perdu 1,94% à 12 338,95 points.