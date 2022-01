Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en attendant l'emploi US information fournie par AOF • 07/01/2022 à 08:32



(AOF) - Les marchés européens pourraient débuter la séance aux alentours de l'équilibre dans le sillage de la clôture prudente de Wall Street et quasi stable de Tokyo (-0,03% pour le Nikkei). Les investisseurs attendent avec intérêt la publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois de décembre dans un contexte de normalisation de la politique monétaire de la Fed. Des chiffres solides et confirmant une certaine tension salariale conforteront le changement de paradigme de la banque centrale. A contrario, des chiffres décevants pourraient faire surgir la crainte d'une erreur de la Fed.



Sanofi

Sanofi et la biotech américaine Exscientia ont conclu un accord de licence et de collaboration de recherche novateur en vue du développement de jusqu'à 15 nouvelles petites molécules candidates en oncologie et immunologie, à l'aide de la plateforme d'intelligence artificielle (IA) entièrement intégrée d'Exscientia utilisant des échantillons biologiques de patients. Aux termes de l'accord, Exscientia recevra de Sanofi un versement initial en numéraire de 100 millions de dollars.



Altamir

Altamir et les fonds gérés par Amboise Partners ont annoncé avoir cédé au 31 décembre 2021 leur investissement dans la société Alain Afflelou à des holdings détenues par Monsieur Alain Afflelou pour un montant global de 63 millions d'euros. En excluant l'opération de rachat de position secondaire dans le FPCI Apax France VII (renommé Aho20), Altamir réalise un multiple de 1,8 sur son investissement d'origine (2012).



Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport (autoroutes, ponts et transport ferroviaire). Ses offres de services enrichiront le portefeuille de services de Bureau Veritas dans le domaine du Bâtiment et des Infrastructures en Amérique du Nord, où le leader de la certification aide ses clients de nombreux secteurs dans la réduction des risques, la conformité, la stimulation de l'innovation et l'amélioration des performances.



Colas

Colas Ltd, filiale de Colas au Royaume-Uni, s’est vu attribuer par National Highways le contrat d’entretien et d’intervention autoroutier de l’Area 9 pour une durée de 8 ans. L'Area 9 couvre le réseau routier principal de plusieurs comtés du centre de l'Angleterre (Herefordshire, Worcestershire, Warwickshire, Staffordshire et Shropshire ainsi que, partiellement, Gloucestershire, Derbyshire et Leicestershire), représentant une longueur totale d’environ 3 760 km d’autoroutes et de routes nationales. Le montant du contrat s’élève à environ 400 millions d’euros.



En France, les dépenses de consommation des ménages de novembre, la production industrielle de novembre et la balance commerciale de novembre sont attendues à 8h45. Le climat des affaires de décembre, la confiance des consommateurs de décembre et les ventes au détail de novembre pour la zone euro seront dévoilés à 11h.



Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent à 14h30 les créations d'emplois dans le secteur non agricole pour décembre.



Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,1303 dollar.





















Hier à Paris



Le rallye des Bourses européennes a pris fin ce jeudi, alors que les « minutes » de la Réserve fédérale ont refroidi l'optimisme des investisseurs. Lors de sa réunion de décembre, le comité de politique monétaire de la Fed a tenu des discussions à la tonalité plus "faucon" qu'attendu, faisant redouter une normalisation monétaire accélérée afin d’endiguer une inflation persistante. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 1,72 % à 7 249,66 points et l’EuroStoxx 50 a abandonné 1,54 % à 4 324,58 points.





Hier à Wall Street



Les marchés actions américains ont terminé en petite baisse après le net repli de la veille. Les investisseurs ont digéré la lecture des "minutes" de la Fed qui entérinent le changement de paradigme de la banque centrale. Par ailleurs, les indicateurs économiques du jour ont globalement déçu. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu et l'ISM des services a reculé à son plus bas niveau depuis trois mois en décembre. Le Dow Jones a baissé de 0,47% à 36 236,47 points. Le Nasdaq a reculé de 0,13% à 15 080,86 points.