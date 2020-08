Morning meeting AOF France / Europe - Prudence en attendant Jerome Powell

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la séance proches de l'équilibre. Ce matin, en l'absence d'indicateurs majeurs, les investisseurs devraient limiter leurs prises de risque dans l'attente de la visioconférence de Jerome Powell en ouverture du symposium virtuel de Jackson Hole. Les opérateurs espèrent que le président de la Fed confirmera son intention de continuer à mener une politique monétaire ultra accommodante alors que les Etats-Unis traverse une crise inédite. Au chapitre des valeurs, Bouygues a dévoilé ce matin des résultats semestriels encourageants.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une clôture au plus haut. Ce quatrième jour de rebond montre que les acheteurs conservent la main même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens à employer en raison de volumes toujours faibles à 1,8 milliard d'euros. L'indice français se dirige donc vers sa résistance à 5 096 points. Le franchissement de cet obstacle devrait permettre, à terme, d'atteindre la résistance à 5 205 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a démarré une nouvelle étude multi-clients 3D dans le nord de la mer du Nord pour enrichir le programme 'Northern Viking Graben' (NVG) existant à partir d'un deuxième azimut. Cette étude s'étendra aux blocs proposés lors du 32ème cycle de mise aux enchères du Royaume-Uni.

BASTIDE GROUPE

Le groupe Bastide Le Confort Médical a réalisé au 4ème trimestre de son exercice 2019-2020 (d'avril à juin) un chiffre d'affaires de 115,2 millions d'euros, en hausse de 34,9% (dont +32,9% en organique). Une accélération que le groupe explique par un surcroît d'activité pendant la crise sanitaire Covid-19. Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel à 382 millions d'euros (+15,4%, dont +13,7% en organique), un niveau supérieur à l'objectif initial situé entre 355 et 365 millions.

EIFFAGE

Eiffage a publié une perte nette (part du groupe) de 8 millions d'euros au premier semestre de son activité 2020 contre +290 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est, pour sa part, en baisse de 68,7% à 262 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'expert de la construction et des concessions est en repli de 18,9% (en structure réelle) à 6,918 milliards. Le carnet de commandes du groupe est en hausse de 15% sur 12 mois à 17,1 milliards d'euros.

HIGH CO

High Co, spécialiste en data marketing et communication, a publié une marge brute au premier semestre 2020 de 40,42 millions d'euros, en repli de 16,1% à périmètre et change comparables (PCC). En France, la baisse d'activité a été de 14,8% à 30,95 millions d'euros, avec un rebond au mois de juin de 7%. L'international est en baisse plus prononcée de 20,3% à 9,47 millions d'euros, dont -21,3% pour le Bénélux. Les activité digitales (59,3% des activités du groupe) ont reculé de 9,4% à PCC. Le RNPG est en baisse de 37% à 4,13 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les résulats des enquêtes de conjoncture de l'Insee pour août en France seront dévoilés à 8h45.

Aux Etats-Unis, la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre et les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,05% à 1,1825 dollar.

Hier à Paris

En l'absence de catalyseur sur les marchés, les bourses européennes ont terminé mercredi sur une petite hausse. Les investisseurs ont joué la carte de l'attentisme, alors que s'ouvre demain la traditionnelle réunion d'été des banquiers centraux, qui aura lieu cette année en visioconférence. Elle se terminera par le le très attendu discours de Jérome Powell, le directeur de la Fed, qui pourrait annoncer un changement dans la politique de l'institution en laissant l'inflation filer plus qu'à l'accoutumée. Ainsi le CAC 40 a gagné 0,8% à 5 048,43 points, et l'EuroStoxx50, 0,68% à 3 352,42 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a prolongé le "rally du coronavirus", encore porté par l'engouement des investisseurs pour les grosses valeurs technologiques. Les marchés attendent avec intérêt la conférence que tiendra Jerome Powell ce jeudi. En effet, les anticipations d'inflation repartent à la hausse, mais, paradoxalement, les rendements des obligations d'État stagnent. Au chapitre des valeurs, SalesForce a été encore à la fête grâce à des résultats très solides. Le Dow Jones a gagné 0,3% à 28.331,92 points. Le Nasdaq a progressé de 1,73% à 11 665,06 pointsaprès un record à 11 672,051 points.