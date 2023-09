Morning meeting AOF France / Europe - Prudence dans l'attente de la décision de la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse. Wall Street a clôturé hier à l'équilibre et Tokyo a perdu 0,87% ce matin. La perspective de la décision de politique monétaire de la Fed, demain, mais surtout d'éventuels commentaires de son président, Jerome Powell, sur la future trajectoire des taux mettent la prise de risque sous éteignoir. Les taux longs sont stables en Europe et en légère hausse aux Etats-Unis. A Paris, SMCP sera à surveiller après son profit warning; de même que Société Générale après sa chute d'hier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Comme annoncé le 27 juillet 2023, le Groupe Casino a poursuivi les négociations avec le groupe ad hoc des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant une majorité des porteurs d'obligations (lGroupe Ad Hoc) en vue de convenir du traitement des obligations Quatrim dans le cadre de l'accord de principe conclu le 27 juillet 2023 par Casino avec EP Global Commerce a.s., Fimalac, Attestor (le Consortium) et certains créanciers titulaires de sûretés. Dans ce contexte, le Groupe, le Consortium et le Groupe Ad Hoc sont parvenus à un accord de principe.

SMCP

Dans un communiqué, le groupe SMCP indique viser désormais une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d’affaires en 2023 contre « une croissance de son chiffre d’affaires à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute », précédemment et une marge d’EBIT ajusté comprise entre 7% et 9%. SMCP tablait auparavant sur " une amélioration de sa marge d’EBIT ajusté vs. 2022 ", soit 9,2% du chiffre d’affaires.

Thales

Thales et Hitachi ont annoncé avoir progressé de manière significative vers la finalisation de la cession de l’activité Ground Transportation Systems (GTS) du premier. Les deux groupes ont obtenu la plupart des autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de la transaction. Au cours des derniers mois, les parties ont eu des discussions constructives avec la direction générale de la concurrence de la Commission européenne au sujet de cette opération. À l'issue de ces discussions, Hitachi Rail a de nouveau déposé sa proposition de notification à la Commission européenne.

Adocia

Adocia annonce pour le 1er semestre 2023 une perte nette de 9,39 millions d’euros, contre un résultat net positif de 4,25 millions il y a un an. La biotech spécialiste des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité, affiche une position de trésorerie de 16 millions d’euros au 31 aout contre 17,4 millions au 31 décembre 2022. Le chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros « provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) ».

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en août en zone euro sera connue à 11 heures, tandis que les permis de construire et les mises en chantier en août aux Etats-Unis seront dévoilés à 14h30.

Ce matin, l'euro recule de 0,12% à 1,068 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont reculé alors que les prochains jours seront riches en rendez-vous avec les Banques centrales. La Fed fera connaitre sa décision sur ses taux mercredi, suivie par la Banque d'Angleterre jeudi et la Banque du Japon, vendredi. En attendant, les taux longs restent stables à des niveaux élevés. A Paris, Société Générale a été lourdement sanctionnée après avoir dévoilé plusieurs objectifs 2026 décevants. Même motif, même punition pour sa filiale ALD. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,39% à 7 276,14 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 1,23% à 4 242,15 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini proches de l'équilibre alors que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. Une pause est attendue dans la hausse des taux, qui pourraient avoir atteint un pic. En amont de la réunion de la Fed des 19-20 septembre, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, ne s'attend pas à une hausse des taux : " La Fed est entrée dans la phase la plus mature de son cycle de resserrement monétaire ". Le Dow Jones a gagné 0,02% à 34 624,30 points et le Nasdaq Composite, 0,01% à 13 170,24 points.