Morning meeting AOF France / Europe - Prudence avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens devraient débuter la séance proches de l'équilibre. Les investisseurs attendent avec intérêt les conclusions de la réunion de la Fed. Cette dernière maintiendra sa politique monétaire inchangée. En revanche, elle pourrait évoquer l'hypothèse d'un prochain durcissement de sa stratégie, en prévoyant notamment de réduire ses rachats d'actifs. De même, elle pourrait finalement juger que l'inflation n'est pas si "transitoire" que prévu. En tout état de cause, les commentaires de la banque centrale sont attendus avec impatience.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie quasiment sans corps, avec une mèche haute à proximité de la résistance à 6 662 points. Les investisseurs ont tout de même réussi à marquer de nouveaux plus hauts, mais le mouvement ralentit beaucoup. Il semble ne plus y avoir de carburant pour permettre une poursuite de la tendance immédiatement. Une consolidation est donc possible vers 6 526 points avant un redémarrage haussier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VENTE-UNIQUE.COM

Le bénéfice net semestriel de Vente-Unique.com s'élève à 8,1 millions d'euros, soit une multiplication par 8 par rapport au premier semestre 2019-2020. L'Ebitda ajusté du spécialiste de la vente en ligne de mobilier en Europe atteint 12,6 millions, soit une multiplication par près de 5 en un an. Le taux de marge d'Ebitda ajusté ressort à 14,3% (+9,2 points par rapport au premier semestre 2019-2020). Le groupe a connu une nouvelle accélération de ses ventes au deuxième trimestre (+75%), portant le chiffre d'affaires semestriel à 88,4 millions, en hausse de 72%.

VINCI

Vinci Autoroutes a connu un trafic en hausse de 125% en mai 2021 par rapport à la même période de 2020, lorsque les restrictions strictes de déplacement étaient encore en vigueur. Il reste néanmoins en baisse de 1,6% par rapport à mai 2019. Les poids lourds ont progressé de 26%, alors que les véhicules légers ont bondi de 161%. Vinci Airports a connu pour sa part un trafic difficilement comparable à celui de l'an dernier, la plupart des aéroports étant alors fermés; le trafic par rapport à mai 2019 est lui en baisse de 80,4%.

MCPHY

McPhy a annoncé que le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 devrait s'établir au-dessus de 5 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros sur la même période l'an passé. Comme annoncé le 15 mai mai, le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone constate des retards dans l'exécution de ses projets, ainsi que dans les prises de commandes fermes.

MANUTAN

Manutan a levé le voile mardi soir sur ses résultats du premier semestre 2020-2021 (clos fin mars). Ainsi, le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités a dégagé un bénéfice net de 19,9 millions d'euros (+27,9% sur un an) et un résultat opérationnel de 27,5 millions d'euros (+18,9%). De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% à 393,4 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance aux Etats-Unis à 14h30 des mises en chantier et permis de construire en mai ainsi que des prix des importations en mai. L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera dévoilée à 14h30. Enfin, la décision de politique monétaire de la Fed tombera à 20h.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,03% à 1,2125 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont prolongé leur progression dans le calme. Rassurés la semaine dernière par le ton accommodant de la BCE, les investisseurs ne doutent pas que la Fed, demain soir, ne confirme le caractère transitoire de l'accélération de l'inflation (au plus haut depuis août 2008 tout de même). Dans ce cadre, ils n'attendent pas d'annonces susceptibles de provoquer des remous sur les Bourses, comme par exemple l'évocation d'un début de réflexion sur un ralentissement des achats d'actifs. Le CAC 40 a gagné 0,35% à 6 639,52 points et l'Euro Stoxx 50, 0,29% à 4 144,50 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont reculé mardi alors que le Nasdaq Composite a inscrit lundi soir un nouveau plus haut historique. Ce repli des indices intervient alors que les taux longs regagnent du poil de la bête, le rendement du 10 ans américain repassant ainsi au dessus de 1,50%. Il intervient également à 24 heures de la décision de politique monétaire de la Fed. Elle devrait réitérer son message sur le caractère transitoire de la poussée inflationniste en cours. Le Dow Jones a perdu 0,27% à 34 299,33 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,71% à 14 072,86 points.