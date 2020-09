Morning meeting AOF France / Europe - Prudence avant la Fed

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre ce jeudi. Les investisseurs jouent la prudence avant les conclusions de la réunion de la politique monétaire de la Fed, ce soir. Cette dernière devrait confirmer, voire renforcer encore, son biais ultra-accommodant. Certains redoutent que cette stratégie de relance ne joue en défaveur de l'euro, et donc de l'économie du Vieux Continent. Au chapitre des valeurs, Suez poursuit son programme de cessions avec l'annonce d'un projet de cessions d'activités dans quatre pays pour 1,1 milliard d'euros.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle petite toupie, blanche cette fois-ci, avec de petites mèches haute et basse, sans volume particulier (2,6 milliards d'euros). Cela fait 4 jours que les mouvements s'équilibrent entre acheteurs et vendeurs sous la résistance à 5 096 points : les dojis dessinés sont alternativement noir et blanc. Il n'y a pas d'indication de franchissement imminent de cet obstacle. La tendance reste neutre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SCOR

Fitch a confirmé la note de solidité financière de Scor à " AA- " (très forte), ainsi que sa note de crédit émetteur à " A+ ". L'agence de notation a également affirmé les notes des filiales opérationnelles du réassureur. Ces notations ont une perspective stable. Selon Fitch, cette décision reflète " le profil commercial "favorable" de Scor au sein du secteur mondial de la réassurance, sa capitalisation ajustée aux risques "très robuste" et sa performance financière "robuste" ".

POXEL

Le résultat net de Poxel au titre du semestre clos le 30 juin 2020 est une perte de 12,1 millions d'euros, contre une perte nette de 9,8 millions d'euros au premier semestre 2019. La perte opérationnelle de la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques s'est élevée à 12,19 millions d'euros contre - 9,87 millions d'euros, un an plus tôt. Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 46,0 millions d'euros, contre 37,2 millions d'euros au 31 décembre 2019.

ROTHSCHILD & CO

Au premier semestre, Rothschild & Co a connu une baisse de 55% de son résultat net, part du groupe, à 60 millions d'euros et de 30% à 151 millions de son résultat d'exploitation. Les revenus du groupe de conseil financier et de gestion d'actifs sont baisse de 7% à 838 millions d'euros Dans le Conseil financier, les revenus sont en baisse de 3% à 529 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 75 millions d'euros (83 millions d'euros au premier semestre 2019), soit une marge de 14,1% (15,2%).

TIVOLY

Tivoly a publié une perte nette (part du groupe) de 2,1 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020 après +1,3 million un an plus tôt. La perte opérationnelle de l'expert d'outils coupants est de 1,5 million d'euros contre +1,8 million au premier semestre 2019. L'Ebitda s'établit à 1 million d'euros après +4,1 millions un an auparavant. La marge Ebitda est en recul de 640 points de base à 3%. Pour sa part, le chiffre d'affaires de la société est en repli de 24% à taux de change et périmètres constants à 33 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

La balance commerciale au mois d'août de la zone euro sera dévoilée à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des ventes au détail au mois d'août, puis, à 16h, de l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre et des stocks des entreprises en juillet. La décision de politique monétaire de la Fed est programmée à 20h.

Vers 8h30, l'euro est quasi-stable à 1,1841 dollar.

Hier à Paris

Après un début de séance hésitant, les Bourses européennes ont finalement pris le chemin de la hausse et clôturé en territoire positif. Elles ont été soutenues par la hausse surprise du Zew en septembre : il a progressé de 71,5 à 77,4 sur un mois, contre un consensus de 69,8. Le bond de l'indice « Empire State » de septembre a également joué. Ces éléments ont relégué en arrière-plan une production industrielle américaine décevante. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,32% à 5 067,93 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,47% à 3 332,26 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sur une note positive, soutenus notamment par le bond plus marqué que prévu de l'indice "Empire State" et par l'espoir persistant de la découverte d'un vaccin contre la Covid-19. Lors de sa keynote, Apple a présenté de nouvelles Apple Watch et confirmé des retards pour ses nouveaux iPhones. Le Dow Jones a pâti de la prudence des investisseurs qui attendent les conclusions de la réunion mensuelle de politique monétaire de la Fed, mercredi. Le Dow Jones a finalement grappillé 0,01% à 27 995,6 points. Le Nasdaq s'est adjugé 1,41% à 11 190,32 points.