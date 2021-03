Morning meeting AOF France / Europe - Prudence avant l'inflation américaine

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture après la belle progression d'hier. L'heure est à la prise de bénéfices dans l'attente de la publication de l'inflation américaine pour le mois de février. Les économistes tablent sur une hausse de 0,4%. Un chiffre supérieur risque de conforter le scénario d'une accélération des prix qui pourrait conduire à de nouvelles tensions sur les taux, et par conséquent, sur les actions. Au chapitre des valeurs, les investisseurs réagiront à une salve de résultats en Europe, avec notamment Adidas, Inditex ou encore Just Eat.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie blanche réalisée dans des volumes toujours importants à 4,1 milliards d'euros. Les acheteurs continuent de soutenir le mouvement haussier : les cours ont clôturé au-dessus de la résistance à 5 885 points et de la borne haute du triangle élargi. Un biais haussier est donc maintenu en direction de la résistance suivante à 5 995 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ELIS

Elis a acquis de 100% du belge Scaldis, un des leaders européens sur le marché de l'Ultra Propre (vêtements de travail pour des clients avec des besoins spécifiques : pharma-médical, micro-électronique, aérospatial). Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mars 2021. Scaldis a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros. Cette acquisition permet à Elis de renforcer sa position sur le marché rentable et en forte croissance de l'Ultra Propre.

BOUYGUES/ALSTOM

Bouygues a cédé 12 millions d'actions Alstom, représentant 3,23% du capital social, au prix de 41,65 euros par action (soit un montant total de 499,8 millions d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. À l'issue du placement, Bouygues conservera 3,12% du capital social d'Alstom.

MCPHY

McPhy Energy a publié un chiffre d'affaires 2020 en hausse de 20% à 13,7 millions d'euros. 60% proviennent des ventes d'électrolyseurs (dont 49% d'électrolyseurs de grande capacité et 11% d'électrolyseurs de plus petite capacité) et 40% des ventes de stations hydrogène. Le backlog a augmenté de 153% sur l'exercice, passant de 6 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 15,2 millions au 31 décembre 2020, et la prise de commandes s'établissait à 23 millions d'euros en fin d'exercice, soit une augmentation de 75%.

ROTHSCHILD & CO

Rothschild & Co a vu son résultat net, part du groupe, reculer de 34% à 161 millions d'euros et son résultat d'exploitation baisser de 16% à 374 millions d'euros. Ce dernier a été pénalisé par le Merchant Banking, dont le résultat d'exploitation est tombé à 57,4 millions d'euros, contre 111,2 millions d'euros en 2019. Il a été pénalisé par la contraction des revenus liés à la performance des investissements.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la production industrielle en janvier est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de l'inflation en février et à 16h30, de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

Vers 8h30, l'euro cède 0,18% à 1,1881 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont prolongé leur rebond à la faveur de la détente des taux d'intérêt à long terme. Le 10 ans américain perdait un peu plus de 4 points de base à 1,55%. Ce repli des rendements a revigoré les valeurs technologiques en difficulté ces dernières semaines. Worldline et Capgemini ont fini parmi les plus fortes hausses du CAC 40. En revanche, les valeurs cycliques, dont la vigueur avait permis aux marchés de résister à la baisse des technologiques, ont connu des dégagements. Le CAC 40 a gagné 0,34% à 5 924,97 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,76% à 3 791,174points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse mardi, toujours soutenus par l'espoir d'une vive reprise économique. Les valeurs technologiques qui souffrent depuis quelques semaines d'un net mouvement de rotation sectorielle au profit des valeurs « value », ont fortement rebondi grâce à la baisse des taux longs. Le bon du Trésor à 10 ans a cédé 5 points de base à 1,54% après avoir clôturé lundi à 1,599%, soit tout proche du plus haut annuel atteint vendredi dernier de 1,617%. Le Dow Jones a gagné 0,1% à 31 832,74 points. Le Nasdaq a grimpé de 3,69% à 13 073,82 points.