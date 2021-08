Morning meeting AOF France / Europe - Prudence avant Jackson Hole

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques et de l'évolution des futures sur indices à Wall Street. Sans surprise, la prudence devrait l'emporter alors que débute cet après-midi le symposium de Jackson Hole. Le discours du président de la Fed, Jerome Powell, est très attendu. Les investisseurs réagiront par ailleurs cet après-midi à la deuxième estimation du PIB américain au deuxième trimestre. En première estimation, il était ressorti en hausse de 6,5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues

Bouygues a relevé ses prévisions annuelles dans le sillage de résulats semestriels très solides. En 2021, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant devraient être très proches du niveau de 2019. La marge opérationnelle courante devrait revenir à son niveau d'avant-crise. (Auparavant le groupe attendait un chiffre d'affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019).

Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé la nomination de Shawn Till à compter du 1er septembre prochain, en tant que Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), Amérique du Nord. Basé à New York (États-Unis), Shawn Till reportera à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du groupe. Il remplacera Natalia Shuman, qui a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre de nouveaux projets personnels.

Eiffage

Eiffage a publié mercredi soir ses résultats au titre du premier semestre 2021. Ainsi, le groupe de construction et de concessions a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 260 millions d'euros sur la période, à comparer avec une perte nette de 8 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 8,7 milliards d'euros, soit une hausse de 25,8 % par rapport au premier semestre 2020, et de 1,9 % par rapport au premier semestre 2019.

SPIE

SPIE a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Dürr, lui permettant de prendre une position de leader sur le marché de l'ingénierie des tunnels et de la gestion du trafic en Autriche et en Allemagne. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Fondée en 1977 à Weinstadt, près de Stuttgart, l'entreprise a généré une production totale d'environ 60 millions d'euros en 2020.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires dans l'industrie manufacturière pour le mois d'août est attendu à 8h45.

La deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre aux Etats-Unis sera publié à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,1763 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en très légère hausse ce mercredi. Les investisseurs ont limité leurs prises de risques dans l'attente des conclusions, vendredi, du symposium des banquiers centraux américains à Jackson Hole. De nouveaux éléments quant à un éventuel « tapering » de la Fed pourraient émerger. Par ailleurs, le variant Delta continue de jeter un voile sur les perspectives économiques mondiales. En août, l'IFO allemand a d'ailleurs reculé plus que prévu. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,18 % à 6 676,48 points et l'EuroStoxx50, +0,07 % à 4 180,97 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en légère hausse, signant ainsi de nouveaux records. Les investisseurs attendent le fameux symposium de Jackson Hole, qui s'ouvre jeudi. Les déclarations de Jerome Powell sur la politique monétaire seront étudiées avec la plus grande attention. Les commandes de biens durables ont reculé moins que prévu en juillet. Hors transports, elles augmentent même plus qu'attendu. Le Dow Jones a gagné 0,11% à 35 405,5 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,15% à 15 041,86 points. Le S&P a progressé de 0,22% à 4 496,19 points, enregistrant son 51ième record de clôture.