Morning meeting AOF France / Europe - Prudence attendue sur les marchés avant la Fed

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable à l'ouverture après le ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation, hier, aux Etats-Unis. Mais la prudence des investisseurs devrait être au rendez-vous avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Nombre d'analystes considèrent désormais que la Fed va augmenter ses taux seulement d'un demi-point de pourcentage au lieu des trois-quarts de point assénés quatre fois d'affilée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eurazeo

Béatrice Stern, Cécile David-Weill, Natalie Merveilleux du Vignaux, Agathe Mordacq (Famille David- Weill), détenant collectivement 9,4% du capital, réaffirment leur attachement à Eurazeo en renouvelant par anticipation le pacte d'actionnaires conclu en avril 2018. Elles poursuivent ainsi l'engagement de leur père, Michel David-Weill, fondateur et Président du Conseil de Surveillance de la société d'investissement pendant plus de 20 ans. Les mécanismes convenus en 2018, dont notamment le droit de premier refus de second rang conféré à Eurazeo, demeurent en place et sont légèrement modifiés.

Lacroix

Au travers d'un appel d'offres lancé par l'organisation en charge de l'infrastructure régionale routière et autoroutière de la région (AWV), les autorités de la Région Flandre (Vlaams Overheid) ont sélectionné un groupement de 5 intégrateurs menés par la société française de BTP Eiffage. Le projet vise à remplacer le réseau routier d'éclairage public et le moderniser en le dotant d'un système de gestion intelligente, avec à la clé, la réduction significative des consommations d'énergie.

Neoen

Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, fournit des services de réserve rapide à Teollisuuden Voima Oyj (TVO), opérateur nucléaire en Finlande, durant la mise en service de l'EPR Olkiluoto 3. Avec une capacité de 1,6 GW, Olkiluoto 3 est le réacteur nucléaire le plus puissant d'Europe. Ces services réseaux sont assurés par Yllikkälä Power Reserve, la batterie de 30 MW / 30 MWh détenue et opérée par Neoen qui se situe à Lappeenranta, dans la région de Carélie du Sud en Finlande.

Partouche

Au quatrième trimestre 2022, clos fin octobre, le produit brut des jeux de Partouche s’inscrit en hausse de 20,3% à 178,8 millions d'euros. A périmètre constant (178 millions), il a progressé de 21,7 % par rapport au quatrième trimestre 2021 et de 8,3% par rapport au quatrième trimestre 2019. Au total, après prélèvements, le produit net des jeux a progressé de 5,5% à 77,1 millions d'euros au quatrième trimestre 2022. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2022 atteint 100,7 millions d'euros, en hausse de 6,7% sur un an, après prise en compte du chiffre d’affaires des autres activités.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en octobre en zone euro sera connue à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera connue à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera dévoilée à 20h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,11% à 1,0622 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Le ralentissement plus marqué qu’anticipé de l’inflation aux Etats-Unis laissant espérer que le point haut est passé. Une statistique de bon augure à la veille de la décision monétaire de la Fed. Au-delà de la décision sur les taux d’intérêt, les investisseurs attendent, demain soir, la présentation des nouvelles projections économiques de la banque centrale. Le CAC 40 s'est adjugé 1,42% à 6 744,98 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,53% à 3 981,69 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert, soutenus par le ralentissement de l'inflation américaine à la veille d'une décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Après avoir bondi à l'ouverture à la suite de la publication d'un chiffre d'inflation meilleur que prévu, les indices ont terminé sur une hausse plus modérée. Nombre d'analystes considèrent désormais que la Fed, qui rendra sa décision monétaire en fin de journée, va augmenter ses taux seulement d'un demi-point de pourcentage au lieu des trois-quarts de point assénés quatre fois d'affilée.