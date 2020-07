(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse en dépit d'une seconde partie de séance de bonne facture à Wall Street. Au delà du risque sanitaire aux Etats-Unis - où l'expert en épidémie, Anthony Fauci a averti que le nombre de nouveaux contaminés pourrait atteindre 100 000 par jour - la prudence des investisseurs s'explique par les nombreuses données économiques. Ils attendent les indices (définitifs) des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juin, mais surtout l'évolution des emplois dans le secteur privé. 3 millions devraient avoir été créés.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie noire avec une mèche basse, réalisée dans des volumes moyens à 3,6 milliards d'euros. Les cours n'ont toujours pas réussi à déclencher d'impulsion : ils évoluent entre les deux gaps haussier et baissier, comblés mais qui agissent comme repoussoirs. Les indices européens peinent à retrouver une tendance, contrairement aux indices américains.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIRBUS

Airbus a annoncé des plans visant à adapter ses effectifs mondiaux et à redimensionner son activité dans l'aviation commerciale en réponse à la crise du Covid-19. Cette adaptation devrait se traduire par une réduction d'environ 15 000 postes au plus tard à l'été 2021, dont 5000 en France et 5 100 en Allemagne. Il emploie environ 135 000 personnes. Le constructeur aéronautique précise que l'activité dans l'aviation commerciale a chuté de près de 40 % au cours des derniers mois, alors que l'industrie dans son ensemble est confrontée à une crise sans précédent.

CNP ASSURANCES

CNP Assurances a annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 30 juin 2051, portant intérêt fixe de 2,5 % jusqu'au 30 juin 2031. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2. L'obligation a été placée auprès de plus de 100 investisseurs, principalement basés en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse, le carnet d'ordres atteignant un total de plus de 1,2 milliard d'euros.

PHARMAGEST INTERACTIVE

Le Groupe Pharmagest se rapproche d'Asca Informatique, confortant leurs positions de spécialistes de l'étiquetage électronique en officine. A ce jour, Asca Informatique équipe plus de 1 400 officines en France. Le Groupe Pharmagest équipe, sur ce marché, 400 officines en Europe par le biais de son produit OffiTag. Cette prise de participation majoritaire du Groupe Pharmagest au capital d'Asca Informatique permettra principalement à ce dernier de poursuivre sa politique de déploiement de son offre à travers la France et de s'ouvrir à l'Europe.

CASINO

Casino a finalisé la cession de sa filiale Vindémia, leader de la grande distribution dans l'Océan Indien pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros. Les produits de cession s'élèvent à 207 millions d'euros sur la base d'une dette financière nette et d'un besoin en fonds de roulement estimés au 30 juin 2020, dont 186 millions d'euros reçus ce jour. La réalisation de cette cession intervient après l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices (définitifs) des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juin pour la France à 9h50, l'Allemagne à 9h55, la zone euro à 10 heures et les Etats-Unis à 15h45.

Le taux de chômage en juin en Allemagne sera connu à 9h55.

Aux Etats-Unis, l'évolution de l'emploi dans le secteur privé en juin sera dévoilée à 14h15, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juin à 16 heures en même temps que les dépenses de construction en mai.

Les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiés à 16h30 et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed à 20 heures.

Ce matin, l'euro cède 0,06% à 1,1226 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé une séance volatile. Pour cette dernière séance d'un semestre historique, les investisseurs européens ont donc longtemps privilégié la prudence. Ils s'inquiètent de la résurgence de la pandémie en Chine, mais surtout au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Incertain l'essentiel de la séance, le CAC 40 a finalement abandonné 0,19% à 4 935,99 points. Sur le mois, la Bourse de Paris affiche un gain de 3,6%. Grâce notamment à un solide deuxième trimestre (+12,7%), elle limite à 17,4% son repli depuis le début de l'année.

Hier à Wall Street

L'indice S&P 500 a progressé de 1,54% à 3 100,29 points, portant ses gains à 20% sur le trimestre. Les Bourses ont été soutenus mardi par une confiance des consommateurs meilleure que prévu en juin. Elles ont en outre bénéficié de bonnes publications dans le secteur des semi-conducteurs : Xilinx et Micron. Les investisseurs ont fait fi de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans plusieurs Etats américains. Le Dow Jones gagné 0,85% à 25 812,88 points mardi et 17,8% sur le trimestre. Le Nasdaq Composite a progressé de respectivement 1,87% à 10 058,77 points et 30,6%