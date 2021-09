Morning meeting AOF France / Europe - Prudence attendue avant la réouverture de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais négatif. Wall Street, qui était fermé hier, est pour l'instant attendu en légère hausse. Les Bourses asiatiques ont pour leur part terminé en hausse alors que les exportations chinoises ont progressé plus qu'attendu en août : +25,6% vs 18,1%. En Europe, les spécialistes prendront connaissance de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives en septembre. A Paris, les valeurs moyennes continuent de publier leurs comptes : Delta Plus, SES-imagotag...

Les valeurs à suivre aujourd'hui

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics a annoncé que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) avait octroyé l'accord de délivrance d'un nouveau brevet portant sur Tedopi, une combinaison de néo-épitopes, protégeant l'induction d'une réponse précoce des lymphocytes T mémoires dans l'utilisation du produit dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules chez les patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protègera le produit jusqu'en 2035.

Delta Plus

Delta Plus a publié un bénéfice de 14,7 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, en hausse de 10,2% sur un an. Le résultat opérationnel courant s'élève quant à lui à 22,9 millions d'euros, soit une hausse de 14,2%, et permet au spécialiste des équipements de protection individuelle de réaliser une marge de 13,8% (contre 14,7% il y a un an, et 13% au premier semestre 2019). Le chiffre d'affaires de 166,8 millions d'euros, est en croissance de 21,8%.

SergeFerrari

SergeFerrari a annoncé un résultat net part du groupe de 8,7 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice 2021 (clos le 1er septembre). Il a ainsi été multiplié par 3,5 sur un an. Le résultat opérationnel a quant à lui été multiplié par 3,3, pour atteindre les 14 millions d'euros. Grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles, le spécialiste des matériaux composites a affiché une rentabilité semestrielle en forte progression: l'EBITDA ajusté hors IFRS 16 s'élève ainsi à 21,6 millions d'euros, en croissance de 137%.

SES-imagotag

SES Imagotag a enregistré au premier semestre un résultat net de 1 million d'euros contre une perte de 9,8 millions d'euros, un an auparavant. L'Ebitda s'est élevé à 15 millions d'euros contre une perte de 0,2 million d'euros au premier semestre 2020, soit un niveau proche du montant généré sur l'ensemble de l'exercice 2020. La marge d'Ebitda s'établit à 7,4% du chiffre d'affaires, contre 0% au premier semestre 2020 et 5,5% en moyenne sur l'année 2020.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a augmenté de 1% en juillet en Allemagne après une baisse de 1% en juin, a annoncé l'office fédéral des statistiques, Destatis. Le consensus s'élevait à +0,9%. Par rapport à février 2020, le mois précédant les restrictions imposées en raison de la pandémie de coronavirus en Allemagne, la production de juillet 2021 est inférieure de 5,5 % en termes corrigés des variations saisonnières et du calendrier.

Les investisseurs attendent l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives en septembre et la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre.

Ce matin, l'euro est stable à 1,1873 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont rebondi prudemment après avoir réagi vendredi plus négativement que Wall Street aux mauvais chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis. Les marchés américains sont fermés en raison de la Journée du Labor Day. Du fait de l'absence des investisseurs américains, les volumes de transactions sont restés faibles en France. Spie a chuté, le groupe ayant déposé une offre sur Equans, qui l'obligerait à augmenter son capital. Le CAC 40 a gagné 0,80% à 6 743,50 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,03% à 4 245,35 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé vendredi en ordre dispersé dans le sillage d'un rapport sur l'emploi décevant. Les créations de postes sont ressorties bien inférieures aux attentes, 235 000 emplois contre 943 000 anticipés. En revanche, le taux de chômage a reculé comme prévu, passant de 5,4% à 5,2% entre août et juillet. Du côté des valeurs, les firmes technologiques Broadcom et Hewlett Packard Enterprise ont dévoilé des résultats plus élevés qu'anticipé. Le Dow Jones a cédé 0,21% à 35 369,09 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,21% à 15 363,52 points.