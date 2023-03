Morning meeting AOF France / Europe - Progression en vue : les craintes à propos des banques s'apaisent

(AOF) - Les marchés européens devraient prolonger leur rebond, rassurés par la bonne tenue de Wall Street en seconde partie de séance. Si les valeurs technologiques ont souffert de la hausse des taux longs, cette progression a bénéficié aux banques. Les craintes à leur sujet se sont par ailleurs apaisées, contribuant grandement à la hausse des marchés. Le secteur bancaire continuera d'être surveillé comme le lait sur le feu. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux résultats annuels de Quadient.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Actia

Actia a dévoilé des comptes 2022 en amélioration. Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes a publié un résultat net part du groupe 2022, tenant compte des plus-values générées par les cessions de 35,8 millions d’euros, de 19,9 millions d’euros contre une perte de 6,4 millions d’euros en 2021.L’Ebitda des activités poursuivies a progressé de 13,7% à 40,8 millions d’euros. Avec une marge d’EBITDA de 8,2 %, le groupe renoue avec les ratios d’avant la crise sanitaire. La marge s’était élevée à 8,1% en 2021.

Balyo

Développeur de solutions robotisées pour les chariots de manutention, Balyo a enregistré en 2022 une perte opérationnelle de 4,5 millions d'euros contre une perte de 1,5 million d'euros en 2021. Sa perte nette 2022 ressort à 4,6 millions d'euros contre -1,9 million d'euros en 2021. Au 31 décembre 2022, le groupe disposait d'une position de trésorerie s'élevant à 8,2 millions d'euros contre 10,2 millions d'euros fin 2021. Il a enregistré des revenus en croissance de 11% par rapport à 2021, à hauteur de 24,1 millions d'euros.

Quadient

Quadient a dévoilé un résultat net part du groupe de 13 millions d’euros, en baisse de 84,9%. Cette année, le groupe a pris en compte 70 millions d’euros de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d’acquisition et à des dépréciations d’actifs immobiliers. L’EBIT courant a atteint 150 millions d’euros, en hausse de 2,2% en données publiées et en baisse organique de 4,8%. Quadient affiche ainsi une marge stable de 14,3%, hors impact de l’application de la nouvelle règle IFRIC.

Prodways

Prodways a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 138% à 1,5 million d’euros. L’EBITA courant de la société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a augmenté de 29% à 11,4 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 14,1%, en amélioration de 1,7 point. Le chiffre d’affaires a atteint 81 millions d’euros sur l’année 2022, soit une croissance de 14%, dont 9% de croissance organique. La capacité d’autofinancement a progressé de 71%, de 10,2 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le climat des affaires en mars en France à 8h45.

Aux Etats-Unis , la balance commerciale de février est attendue à 14h30, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en janvier à 15 heures et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en mars.

Ce matin, l'euro gagne 0,17% à 1,0815 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi dans le sillage des banques, dans un scénario inverse à celui de vendredi. Soutenue par des analystes, dont Citi, qui juge irrationnelle sa baisse de vendredi, Deutsche Bank a fini en tête du marché allemand. Les investisseurs semblent - pour l'instant - rassuré à propos du risque de contagion. A Paris, Orpea a continué sa descente aux enfers. Les valeurs en hausse étaient largement plus nombreuses que celles en baisse. L’indice CAC 40 a gagné 0,90% à 7 8,29 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,85%% à 4 165,85 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé. Le secteur bancaire a rebondi alors que les investisseurs ont été rassurés par l'annonce du rachat des dépôts et des prêts de Silicon Valley Bank par First Citizens Bank. Le titre de cette dernière a bondi de plus de 50%. Les grandes banques américaines ont fini dans le vert (Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley) alors que les taux longs ont nettement progressé. Ils ont pénalisé les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0,60% à 32 432,08 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,47% à 11 768,84 points.