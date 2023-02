Morning meeting AOF France / Europe - Progression attendue grâce à Jerome Powell

Les marchés américains ont fini en hausse une séance volatile marquée par l'intervention de Jerome Powell. A l'instar de la dernière réunion de la Fed, les investisseurs ont préféré voir le verre à moitié plein. Si Jerome Powell a indiqué que la lutte contre l’inflation prendrait du temps, il a aussi déclaré que cette dernière devrait reculer de manière importante en 2022. Microsoft a aussi soutenu les indices en présentant plusieurs de ses produits dopés à l’intelligence artificielle. Le Dow Jones a gagné 0,78% à 34 156,69 points et le Nasdaq Composite a bondi de 1,90% à 12 113,79 points.

Les marchés actions européens ont fini en légère baisse dans l'attente d'un discours très attendu de Jerome Powell. Les investisseurs se demandent s'il va adopter un ton plus agressif pour décrire son combat contre l'inflation après le très bon rapport sur l'emploi aux Etats-Unis de vendredi dernier. A Paris, BNP Paribas a bénéficié de l'augmentation de la rémunération de ses actionnaires. L'indice CAC 40 a reculé de 0,07% à 7 132,35 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,04% à 4 204,21 points.

L'emploi salarié au quatrième trimestre en France sera connu à 8h45, les stocks des grossistes en décembre aux Etats-Unis à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers américains à 16h30.

Constructeur d’avions européen, Airbus a annoncé mardi soir les chiffres de commandes et de livraisons d'avions commerciaux pour le mois de janvier 2023. Le groupe a effectué 20 livraisons à 15 clients au mois de janvier 2023. Il a enregistré 36 commandes sur le mois. Le nombre de livraisons en 2023 à ce jour sont donc de 20 à 15 clients.

Herige a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 792,9 millions d'euros, en croissance de 11,4% (+8,3% à périmètre comparable). La croissance sur le quatrième trimestre s'est élevée à 15,6% (+9,1% à périmètre comparable) et les revenus à 206,3 millions d'euros. " Cette évolution bénéficie d'un effet prix, grâce aux initiatives de performance mises en place, et également d'un effet volume/mix produits favorables " a précisé le spécialiste de l'univers du bâtiment. xcvd

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, clos fin décembre, de l’exercice 2022/2023, de SII s'est élevé à 259,3 millions d'euros, en hausse de 21,9%. La croissance interne s'est élevée à 23,3%. " A l’exception de l’Espagne, toutes les entités géographiques ont contribué à cette croissance, alimentée par un taux d’activité toujours élevé et un développement commercial continu " a commenté le spécialiste des métiers de l'ingénieur.

