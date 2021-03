Morning meeting AOF France / Europe - Prises de bénéfices en perspective

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture. Les investisseurs sont tentés par des prises de bénéfices après un début de mois tonitruant. Sur le marché obligataire, la tension retombe un peu, comme en témoigne ce matin le repli de 1,1 point de base à 1,415% du bon du Trésor américain à 10 ans. Au chapitre économique, la première estimation de l'inflation en zone euro pour février sera surveillée de près. Du côté des valeurs, Danone a contraint son PDG, Emmanuel Faber, a abandonné son poste de directeur général sous la pression des fonds activistes.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie au corps blanc, en forte progression, mais dans des volumes pas si élevés à 3,6 milliards d'euros. Un gap haussier a été ouvert en intraday et les cours sont au contact de la résistance à 5 806 points. L'hypothèse d'un "piège à baissier" est invalidée pendant que se forme un triangle élargi. La sortie de cette figure donnera le sens de la tendance à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DANONE

Lundi soir, le conseil d'administration de Danone a décidé, sur proposition du PDG Emmanuel Faber, de dissocier prochainement les fonctions de présidence et de direction générale. Le processus de sélection d'un directeur général est lancé, Emmanuel Faber conserve ses fonctions de président. Dans l'intervalle, Emmanuel Faber continuera d'exercer les fonctions de PDG et de mener la mise en œuvre du plan d'adaptation Local First.

ARGAN

Après un an de chantier, Argan, foncière spécialisée dans le développement d'entrepôts logistiques Premium, a livré à Colruyt, enseigne de supermarché de proximité, sa nouvelle plateforme logistique. Celle-ci se situe à Gondreville (54), près de Nancy, au carrefour de l'autoroute A31 et de la Nationale 4. Développé sur une parcelle de 6 hectares, le bâtiment de 14 200 m² accueille une chambre froide de 1 700 m² et un plot bureau de 800 m². La plateforme sera complètement opérationnelle à la mi-avril pour alimenter une trentaine de magasins.

DELTA DRONE

Delta Drone et Diodon Drone Technology ont annoncé la signature d'un accord capitalistique, associant augmentation de capital et émission d'un emprunt obligataire convertible, qui permettra au premier de détenir à terme une participation minoritaire supérieure à 10 % dans le capital de la startup toulousaine, aux côtés des deux fondateurs et dirigeants de l'entreprise. Cette opération va permettre à Diodon Drone Technology de disposer de ressources financières accrues, destinées notamment à financer l'industrialisation et la commercialisation de son nouveau drone, le Diodon HP30.

KERING

Vestiaire Collective a annoncé lundi soir une nouvelle levée de fonds de 178 millions d'euros, auprès du groupe de luxe français Kering et de la société d'investissement américaine Tiger Global Management. Les actionnaires historiques de la plateforme de mode de seconde main, Maximilian Bittner, PDG de Vestiaire Collective, Bpifrance (Large Venture), Condé Nast, le groupe Eurazeo (Eurazeo Growth et Idinvest Venture), certains des fonds gérés par Fidelity International, Korelya Capital (soutenu par NAVER), Luxury Tech Fund (LTF & Cuir Invest) et Vitruvian Partners réinvestissent également.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le taux de chômage en février est attendu à 9h55. La première estimation de l'inflation en zone euro est prévue à 11h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,34% à 1,2009 dollar.

Hier à Paris

Une brise printanière a soufflé sur les Bourses européennes qui ont clôturé en nette hausse pour cette première journée du mois de mars. Les tensions sur les taux, qui suscitaient récemment la crainte des investisseurs, se sont apaisées. En parallèle, les investisseurs ont salué l'adoption par la Chambre des Représentants du plan de relance de Joe Biden, l'arrivée imminente des premières doses du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson, et de solides indicateurs économiques. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 1,57% à 5 792,79 points et l'EuroStoxx 50 a pris 1,99% à 3 708,90 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en nette hausse. Les investisseurs ont salué l'adoption par la Chambre des Représentant du plan de relance de 1 900 milliards de dollars de Joe Biden, même s'il reste l'obstacle du Sénat. Ils ont également bien accueilli le feu vert de la FDA au vaccin de Johnson & Johnson. Les premières livraisons sont attendues ce mardi. Les valeurs technologiques, malmenées à la fin du mois de février, ont fortement rebondi. Le Dow Jones a gagné 1,95% à 31 535,83 points. Le Nasdaq a grimpé de 3,01% à 13 588,83 points.