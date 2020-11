Morning meeting AOF France / Europe - Prises de bénéfices après un mois exceptionnel

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture malgré la publication d'un indice PMI manufacturier chinois au plus haut depuis 2017. Les investisseurs sont tentés de prendre une partie de leurs bénéfices à l'issue d'un mois de novembre exceptionnel grâce à l'élection de Joe Biden et surtout, l'annonce de prochains vaccins contre la Covid-19. A Paris, le CAC 40 affiche une progression de de plus de 21% en un mois. Au chapitre des valeurs, Axa a cédé ses activités dans le Golfe à Gulf Insurance Group pour 225 millions de dollars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec deux petites mèches, marquant une nouvelle plus haute clôture. Les cours ne donnent aucun signe de faiblesse dans ce mouvement haussier. Il a certes ralenti depuis quelques séances mais aucune figure de consolidation ne se forme. La prochaine résistance se situe à 5 697 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

La Commission européenne a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) de Sanofi dans l'Union européenne aux enfants âgés de 6 à 11 ans présentant une forme sévère de dermatite atopique et nécessitant un traitement systémique. Dupixent est le seul médicament systémique approuvé dans l'UE pour le traitement de cette catégorie de patients.

ADL PARTNER

Le groupe de médias ADL Partner a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 34,2 millions d'euros, en croissance de 3,2% par rapport à la même période de 2019, pour un Volume d'Affaires Brut de 70,2 millions, en progression de 1,7%. Sur les neuf premiers mois 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 99,1 millions d'euros, en baisse de 1% (contre 100,1 millions pour la même période en 2019), tandis que le Volume d'Affaires Brut s'élève à 206,8 millions d'euros, en retrait de 1,6 %.

COMPAGNIE DES ALPES

Le conseil d'administration de la Compagnie des Alpes envisage qu'à l'expiration du mandat de PDG de Dominique Marcel, la présidence du conseil d'administration et la direction générale soient désormais dissociées. Dans cette perspective, lors de l'assemblée générale qui se tiendra en mars prochain, le conseil a l'intention de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Dominique Marcel afin qu'il puisse être désigné président de cette instance.

TOUAX

Touax SCA a annoncé avoir procédé au rachat et à l'annulation d'une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI ) émis en août 2013, novembre 2013 et mai 2014, pour un montant nominal de 24,2 millions d'euros. Le montant nominal restant en circulation s'élève désormais à 26,6 millions d'euros. Cette opération permet d'optimiser la structure de capital du spécialiste des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) et d'abaisser les charges afférentes.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, la première estimation de l'inflation est attendue à 14h.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago pour novembre sera dévoilé à 15h45. Les promesses de ventes de logements d'octobre seront publiées à 16h.

Vers 8H30, l'euro est stable à 1,1965 dollar.

Hier à Paris

Les investisseurs n'ont pas bradé les actions pour le Black Friday, les bourses européennes terminant presque toutes dans le vert, sauf Londres. Malgré une journée calme aux Etats-Unis pour cette demi-séance post-Thanksgiving et alors que les doutes sur les résultats du vaccin d'AstraZeneca subsistent, l'optimisme est resté de mise. Les banques ont été sur le devant de la scène en raison de l'échec de la fusion BBVA-Sabadell, et le souhait du gouverneur de la Banque de France de reprendre le versement de dividendes. Le CAC 40 a gagné 0,56% à 5 598 points et l'EuroStoxx50, +0,66% à 3 534 pts.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé vendredi dernier sur une note positive, soutenus par les valeurs technologiques. En raison de la fête de Thanksgiving , la séance était écourtée. Malgré la valorisation élevée des marchés, les investisseurs pensent qu'il y a toujours des bonnes affaires à réaliser. L'appétence pour le risque est toujours bel et bien là. En témoigne le repli de l'once d'or qui a reculé sous les 1 800 dollars. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 29 910,37 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,92% à 12 205,85 points.