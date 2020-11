Morning meeting AOF France / Europe - Prises de bénéfices à l'horizon

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir en léger repli ce mardi, les investisseurs étant tenté de prendre une partie de leurs bénéfices après la belle séance de la veille. Les indices avaient alors été portés par les résultats favorables du vaccin anti-Covid de Moderna. La circonspection pourrait également l'emporter avant la publication d'une salve de statistiques américaines, et notamment des ventes au détail et de la production industrielle. Côté valeurs, les investisseurs analyseront les publications d'Iliad et Trigano, ainsi que les objectifs de moyen terme de Dassault Systèmes.

L'analyse technique du CAC 40

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ILIAD

Iliad a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,42 milliard d'euros lors du troisième trimestre 2020, en hausse de 6,3 % sur un an. En France, le chiffre d'affaires affiche une hausse de 1,9% à 1,252 milliard d'euros et de 2% pour son chiffre d'affaires service (4,5% en excluant l'impact de l'offre de livres numériques). En Italie, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 171 millions d'euros, en hausse de 56% sur 12 mois.

TRIGANO

Lors de l'exercice 2019-2020 (clos fin août), Trigano a réalisé un bénéfice net de 139,6 millions d'euros, en repli de 16,7% sur un an. De son côté, le résultat opérationnel courant du fabricant de camping-cars et de caravanes a reculé de 14,2% à 180,6 millions, faisant ressortir une marge de 8,3%, contre 9% lors de l'exercice précédent. Enfin, le chiffre d'affaires (déjà publié) a atteint 2,18 milliards d'euros, en baisse de 6,2%. Globalement, Trigano met en avant sa « forte résilience » dans un contexte marqué par de grandes incertitudes politiques, économiques et sanitaires.

BOUYGUES / ALSTOM

Bouygues, dont la participation dans Alstom avant l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription annoncée ce lundi 16 novembre 2020 par le spécialiste du ferroviaire s'élève à environ 21,9 millions d'actions (représentant environ 9,7% du capital social d'Alstom), a annoncé son intention de céder un nombre minimum de 16,2 millions de droits préférentiels de souscription Alstom (DPS) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.

ADP

En octobre 2020, le trafic total du groupe ADP est en baisse de 56,8 % par rapport au mois d'octobre 2019 avec 9,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 75,6 % avec 2,3 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic du groupe ADP ressort en baisse de 61,3 % avec un total de 81,4 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 67,3 % avec un total de 30,1 millions de passagers.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent la publication des ventes au détail d'octobre et le prix des importations d'octobre (14h30), mais également la production industrielle et taux d'utilisation d'octobre (15h15), sans oublier l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers de novembre (16h).

Hier à Paris

Les marchés européens ont nettement progressé grâce aux bons résultats du vaccin anti-Coronavirus de Moderna. Ils avaient déjà débuté la séance sur une note positive grâce à des statistiques favorables en Asie. Ainsi, en Chine, la production industrielle a notamment augmenté de 6,9% en octobre, contre +6,5% attendu. Les investisseurs ont favorisé les sociétés (Airbus, Air France...) les plus à même de bénéficier d'une normalisation de la situation économique, que permettraient les vaccins. Le CAC 40 a gagné 1,70% à 5 471,48 points et l'EuroStoxx50, 1,21% à 3 473,55 points.

Hier à Wall Street

C'est le vert qui a dominé lundi à Wall Street. Une semaine après Pfizer et son partenaire BioNTech, c'était désormais au tour de Moderna de faire part de résultats favorables pour son candidat-vaccin contre le Covid-19. Il serait efficace à 94,5 %. Dans ce contexte, les valeurs du tourisme et des loisirs ont fortement progressé. En revanche, ça n'a pas été le cas de certaines valeurs technologiques qui avaient profité de la crise, à l'image de Netflix ou Zoom. Au son de la cloche, le Dow Jones s'est adjugé 1,60% à 29 950,44 points (un record) et le Nasdaq, +0,80 % à 11 924,13 points.