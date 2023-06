Morning meeting AOF France / Europe - Poursuite attendue de la hausse

Les marchés actions américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance, soutenus par des statistiques meilleures qu'attendu. Les commandes de biens durables ont dépassé les attentes en mai tout comme les ventes de logements neufs et l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board. Les taux longs ont progressé. Côté valeurs, Delta Air Lines a été bien orienté tout comme les semi-conducteurs. L'indice Dow Jones s'est adjugé 0,63% à 33 926,74 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,65% à 13 555,67 points.

Les Bourses européennes ont clôturé la séance en légère hausse soutenues par des statistiques favorables outre-Atlantique. Elles confirment la résilience de l'économie américaine. Les ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs ont dépassé les attentes. Coté valeurs, le titre Accor a progressé après que le groupe hôtelier ait revu à la hausse ses perspectives 2023. Kering a fini aussi dans le positif suite à l’acquisition de Creed. Le CAC 40 a gagné 0,43% à 7 215,58 points et l'Eurostoxx 50 s'est adjugé 0,62% à 4 307,24 points.

L'évolution de la masse monétaire M3 en mai en zone euro sera connue à 10 heures. Aux Etats-Unis, la balance commerciale en mai sera dévoilée à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Partouche affiche pour le 1er semestre un résultat net de 18,8 millions d'euros, contre 24,6 millions d'euros au 30 avril 2022. Le groupe de casinos précise que ce dernier bénéficiait d’un résultat opérationnel non courant de 17,5 millions d'euros lié à la cession de la participation dans le casino de Crans-Montana en Suisse pour 14,1 millions d'euros et à la résolution d’anciens litiges contre l’État Belge pour 3,4 millions d'euros. Partouche affiche un résultat opérationnel courant multiplié par deux à 19,3 millions d'euros. L'Ebitda est en hausse de 24,6% à 42,7 millions d'euros.

Esker se porte candidate pour être Plateforme de Dématérialisation Partenaire. Cette dernière fait l’objet d’une procédure d’immatriculation par l’administration, pour une durée de trois ans renouvelables. Les PDP auront pour mission de recevoir et transmettre les factures, de les contrôler, d’extraire les données et d’assurer le e-reporting des données de transaction de TVA des entreprises.

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 14 avril 2023, Bouygues a réalisé ce jour une augmentation de capital d’un montant de 150 millions d’euros, prime d’émission incluse, dans le cadre de l’opération d’épargne salariale dénommée Bouygues Confiance n°12. Cette augmentation de capital était réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe, via un FCPE dont les parts sont bloquées pendant une période de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé autorisé par la loi. Elle a entraîné la création de 6 845 564 actions Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 21,912 euros.

Arkema a dévoilé un projet d'acquisition de la participation de 54 % de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros. L’entreprise sera consolidée à 100 % dans ses comptes. Arkema présente cette opération comme une " nouvelle étape significative " de sa transformation en un pur acteur des matériaux de spécialités. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, une marge d'Ebitda d'environ 30 %, PIAM est un spécialiste des films polyimides.

