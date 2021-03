Morning meeting AOF France / Europe - Piqure de rappel

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture. Les investisseurs semblent se rendre compte qu'ils sont peut-être aller trop loin, trop vite. La perspective d'une sortie de pandémie en Europe a été l'un des principaux moteurs des marchés ces derniers mois. Or, sur le front de pandémie, le conflit s'éternise. L'Allemagne a prolongé hier soir les mesures de confinement dans le pays jusqu'au 18 avril face à la gravité de la situation. En France, le contexte sanitaire reste préoccupant dans l'attente de l'impact des récentes mesures de freinage du virus... Et des vaccins.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie à petit corps, avec deux mèches haute et basse notables, le tout dans des volumes plutôt réduits à 3,2 milliards d'euros. Une phase de correction se met en place après la validation d'une figure de retournement en "Double Sommet". Le support à 5 895 points devrait être rejoint dans les jours à venir. Ce niveau pourrait être susceptible de relancer la dynamique haussière précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIR LIQUIDE

En ligne avec l'Accord de Paris, et pour faire face à l'urgence du changement climatique et de la transition énergétique, Air Liquide s'engage en se fixant pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec deux grandes étapes intermédiaires en 2025 et 2035. Première étape : le début de la Réduction de ses émissions de CO2 en valeur absolue autour de 2025. Deuxième étape : une baisse de 33 % de ses émissions de CO2 des scopes 1 & 2 d'ici 2035 par rapport à 2020 (sur la base de 32.5 million de tonnes d'émissions CO2eq (Scope 1+2) en 2020, comptées "en base marché").

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a conclu aux Etats-Unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy, leader mondial à capital privé qui développe et opère des solutions d'énergie durable. Cet accord porte sur 120 mégawatts (MW) des 250 MW de capacité de la ferme éolienne Blooming Grove, située dans le comté de McLean (Illinois), dont les opérations ont démarré récemment.

STREAMWIDE

Streamwide a dévoilé des profits 2020 en forte hausse grâce à l'effet de levier permis par sa croissance et une maîtrise continue des coûts. Le résultat net du spécialiste des solutions logicielles de communications critiques a été multiplié par 2,9 à 3,3 millions d'euros, en 2020. Après amortissements, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4 millions d'euros (x3,3) et représente 29% des revenus annuels, contre 12% fin 2019 (+17 points). Les ventes ont progressé de 37% à 13,96 millions d'euros.

TRIGANO

Trigano a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021. Entre septembre 2020 et février 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, en hausse de 17,6% à données publiées et de 16,5% à périmètre et taux de change constants.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront des ventes de logements neufs en février aux Etats-Unis, à 15h.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,02% à 1,1930 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine sur une note globalement prudente, alors que la situation sanitaire continue d'inquiéter. L'Allemagne pourrait prolonger de nouveau les mesures de restriction mises en place pour endiguer la pandémie de Covid-19. En parallèle, la Turquie a connu des turbulences financières suite à la décision du président turc de limoger le gouverneur de la banque centrale. Côté valeurs, Veolia a rejeté la tentative de « solution négociée » faite par Suez. Au final, le CAC 40 s'est replié de 0,49% à 5 968,48 points et l'EuroStoxx50 de -0,06% à 3 834,75 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a débuté la semaine dans le vert. Le rebond des valeurs traditionnelles a été timide tandis que le segment technologique a davantage bénéficié de l'accalmie sur le marché obligataire. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans cède près de 5 points de base à 1,667% après avoir atteint en fin de semaine dernière 1,757%, soit son plus haut niveau depuis 14 mois. Les bancaires ont continué d'être pénalisées par le durcissement par la Fed des conditions d'octroi des crédits auprès des ménages et des entreprises. Le Dow Jones a gagné 0,32% à 32 731,2 pts, le Nasdaq, 1,23% à 13 377,54 pts.