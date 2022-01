Morning meeting AOF France / Europe - Petite hausse en vue en attendant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la séance en légère hausse. Les places asiatiques ont clôturé ce mercredi en ordre dispersé mais les futures sur indices évoluent en territoire positif à Wall Street ce matin. La prudence sera de mise dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Fed. Les économistes s'attendent à un discours clair de Jerome Powell sur le risque inflationniste et la nécessité de refermer progressivement les vannes de cash. Sur le front géopolitique, les tensions entre la Russie et l'Occident continuent de susciter l'inquiétude.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Néovacs

Néovacs a signé deux contrats de licence exclusive mondiale négociés avec la filiale privée de l'Inserm (Inserm Transfert). Ces brevets définissent et protègent les travaux de développement clinique et la commercialisation de candidats vaccins dans les domaines de l'asthme et des allergies alimentaires. Par ces nouveaux accords, la société s'assure les droits exclusifs d'exploitation de ces inventions.

ID Logistics

ID Logistics a dévoilé ses chiffres d'activité au titre du quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires est ressorti à 549,6 millions d'euros, en progression de 21%. La hausse est ressortie à 18,8% à données comparables. Le groupe de logistique contractuelle a terminé l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,91 milliard, en progression de 16,3% (+17% à données comparables), après une année 2020 qui avait déjà connu un bon niveau de croissance à +7,1%.

Orpea

La séance a une nouvelle fois été éprouvante pour Orpea, qui a dévissé de plus de 20% mardi sur la place de Paris. Une dégringolade liée à un livre (« Les fossoyeurs : Révélations sur le système qui maltraite nos aînés "), dénonçant les pratiques de l'exploitant d'Ehpad et de cliniques spécialisées, et son obsession pour la rentabilité au détriment du bien-être de ses résidents. " Il n'y a jamais eu la moindre restriction, il n'y a jamais eu le moindre rationnement, cela ne correspond pas à nos directives, cela ne correspond pas à nos valeurs ", a plaidé Jean Christophe Romersi.

SEB

Le groupe SEB a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 8,059 milliards d'euros, en progression de 16,1% par rapport à 2020, avec une croissance à parités et structure constantes de 15,5%. La croissance organique a été alimentée par un développement robuste de l’activité Grand Public, tiré en priorité par le e-commerce, et par une dynamique retrouvée en Professionnel, notamment sur le segment du café. Par rapport à 2019, les ventes sont ainsi en hausse de 9,6%.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des ménages en janvier est attendu à 8h45.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en décembre sera dévoilée à 14h30, les ventes de logements neufs en décembre à 16h et les stocks hebdomadaires de pétrole à 16h30. La décision de politique monétaire de la Fed est prévue à 20h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,04% à 1,1298 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont rebondi, soutenus par le spectaculaire retournement à la hausse de Wall Street en seconde partie de séance, lundi. Les indices américains retombent, mais sans retrouver leurs plus bas d'hier. Dans un peu plus de 24 heures, la Fed fera en effet connaitre sa décision de politique monétaire de la Fed. Elle confirmera le tour "hawkish " de sa politique. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,74% à 6 837,96 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,75% à 4 084,58 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le rouge. Après l'embellie de lundi, les actions ont une nouvelle fois souffert de la perspective d’une normalisation de la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs redoutent que Jerome Powell ait la main lourde mercredi en accélérant le « tapering » et renforçant les anticipations d’une hausse rapide des taux. L’aversion au risque est également alimentée par les tensions géopolitiques entre la Russie et l’Occident. Le Dow Jones a cédé 0,19% à 34 297,73 points et le Nasdaq, 2,28% à 13 539,29 points.