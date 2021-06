Morning meeting AOF France / Europe - Petite hausse en vue

(AOF) - L'évolution des futures sur indices laisse présager d'une ouverture positive des Bourses européennes. Il s'agirait alors d'un timide rebond après le repli accusé la veille. Le léger optimisme des investisseurs pourrait être motivé par le nouveau record décroché par le Nasdaq. Les valeurs technologiques ont bien résisté à la hausse du rendement du bon du Trésor américain à 10 ans. Au chapitre économique, les statistiques du jour ne devraient pas orienter les marchés, tout comme les nouvelles, bien rares, en provenance des entreprises.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie noire avec une clôture au plus bas de la séance. Les vendeurs ont pris le contrôle de la journée et ont provoqué un retour sur le soutien à 6 526 points. Tant que ce support contiendra les corrections, la dynamique restera haussière en direction de nouveaux plus hauts. A contrario, sa rupture en clôture provoquerait une nouvelle jambe de correction, probablement rapide vers la moyenne mobile à 50 jours ascendante.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

STMICROELECTRONICS

STMicroelectronics et Tower Semiconductor, première fonderie de semiconducteurs analogiques à forte valeur, ont signé un accord aux termes duquel ST accueillera Tower dans son usine de 300 mm R3 d'Agrate actuellement en cours de construction sur son site d'Agrate Brianza en Italie. ST et Tower uniront leurs forces pour une montée en puissance accélérée de l'usine, un facteur clé pour atteindre un niveau élevé d'utilisation et par conséquent, un coût compétitif par plaquette.

ALSTOM

Alstom a été choisi par le Département des transports et des travaux publics du Comté de Miami-Dade afin de fournir sa solution de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) Cityflo 650 pour le système Metromover de Miami-Dade. Dans le cadre d'un contrat de près de 120 millions d'euros (environ 140 millions de dollars américains), Alstom remplacera également ou rénovera le système de distribution électrique, le système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA), les aiguilles des voies de guidage ainsi que d'autres éléments composant le système Metromover.

EUROPCAR

C'est désormais officiel. Europcar Mobility Group a confirmé mercredi soir avoir reçu récemment une marque d'intérêt concernant une éventuelle opération sur le capital de la société. Après avoir attentivement étudié cette proposition, le Conseil d'administration a considéré que le prix proposé de 0,44 euro par action ne reflétait pas la pleine valeur et le potentiel de création de valeur du groupe. « Des discussions pourraient se tenir, que la société n'a pas l'intention de commenter, sauf obligation légale », a conclu le spécialiste de la location de véhicules.

OENEO

Le groupe Oeneo a réalisé un bénéfice net de 31,5 millions d'euros au cours de l'exercice 2020-2021, clos au 31 mars, soit une hausse de 11,5% sur un an. Durant l'exercice, le fabricant de bouchons s'est attaché à maîtriser et optimiser ses coûts matières ainsi que ses charges opérationnelles, lui permettant de présenter un résultat opérationnel courant en croissance de 3,9% à 46 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 16,9%. Le chiffre d'affaires ressort quant à lui en repli de 6% à 272,8 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en juin sera dévoilé à 8h45 et en Allemagne, à 10h.

Aux Etats-Unis, la troisième estimation du PIB au premier trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en mai sont attendues à 14h30.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,03% à 1,1931 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge. A première vue pourtant, les nouvelles sont bonnes. Jerome Powell a confirmé sa posture accommodante, minimisant ainsi le risque d'un durcissement plus rapide que prévu de sa politique monétaire. En Europe, la croissance de l'activité du secteur privé a encore accéléré en juin pour atteindre son pic depuis 15 ans. Mais en contrepartie, l'inflation montre des signes de hausse qui inquiètent les investisseurs. Le CAC 40 a cédé 0,91% à 6 551,07 points, l'Euro Stoxx 50, 0,98% à 4 082,72 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Nasdaq Composite a inscrit un nouveau record en séance à 14 317,66 points. Les Bourses ont globalement résisté à des statistiques économiques décevantes : indice des directeurs d'achat en juin et ventes de logements neufs en mai. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans a gagné un peu plus de 4 points de base, à 1,49%. Le Dow Jones a cédé 0,21% à 33 874,24 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,13% à 14 271,73 points.