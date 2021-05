Morning meeting AOF France / Europe - Petite hausse en vue avant les PMI

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture après l'accès de faiblesse enregistré vendredi dernier. Les investisseurs réagiront aux résultats définitifs des enquêtes d'activité d'avril menées auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe. L'enjeu est d'importance alors que la reprise en zone euro apparait bien timide par rapport à celle des Etats-Unis. Pour autant, les économistes estiment que la croissance devrait s'accélérer sur le Vieux Continent grâce aux campagnes de vaccination et au plan de relance de l'Union européenne.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une seconde bougie noire sans ombre. Les volumes ont été très modestes pour une fin de mois, avec seulement 3,6 milliards échangés, témoignant donc d'un certain attentisme des investisseurs long terme. Le Cac 40 est donc revenu dans son intervalle de consolidation et il faudra patienter encore avant la reprise de la hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GENFIT

Genfit lance NASHnext, un nouveau test diagnostic non-invasif de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). Ce test est mis à disposition exclusivement aux Etats-Unis et au Canada par Labcorp. NASHnext est basé sur NIS4, la technologie diagnostique de Genfit utilisant un test moléculaire sanguin innovant qui s'appuie sur des biomarqueurs pour identifier la NASH avec fibrose significative, également qualifiée de " NASH à risque".

DLSI

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe DLSI lors des trois premiers mois de l'exercice 2021 s'établit à 43,28 millions d'euros quasi-stable, par rapport à l'an dernier à la même époque (-0,1%). La société de ressources humaines observe de timides signes de reprise en France, mais que le marché de l'emploi reste fortement corrélé à la situation sanitaire, ce qui se traduit par une incertitude latente. L'international a subi une baisse de 3 % sur un an et représente désormais 35,9 % du chiffre d'affaires consolidé (+2 points). Les activités nucléaires sont, elles, en hausse de 34%.

DMS

Diagnostic Medical Systems Group a essuyé une perte nette de 5,2 millions d'euros en 2020 contre une perte de 3,1 millions d'euros en 2019. L'Ebita est lui passé de - 2,2 millions d'euros à - 0,7 million d'euros. La division DMS Imaging, la plus importante du groupe, affiche un EBITDA positif de 1,6 million d'euros contre 0,1 million en 2019. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 4% à 32,1 millions d'euros.

NEXITY

Nexity a annoncé aux porteurs d'OCEANE 2023 en circulation procéder à leur remboursement anticipé dans les conditions prévues dans les Termes et Conditions des OCEANE 2023 en vue de leur annulation conformément à la loi. La Société rappelle aux titulaires de ces titres qu'ils conservent la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions de la Société conformément aux modalités fixées dans les Termes et Conditions jusqu'au septième jour ouvré (inclus) qui précède la Date de Remboursement Anticipé, soit le 20 mai 2021 (inclus) et non le 19 mai 2021 tel qu'indiqué par erreur aujourd'hui.

Les chiffres macroéconomiques

La Bourse britannique est fermée.

L'indice PMI manufacturier (définitif) d'avril pour la France est attendu à 9h50, pour l'Allemagne à 9h55 et à 10h pour la zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier (définitif) d'avril est attendu à 15h45. Les dépenses de construction de mars et l'ISM manufacturier d'avril sont programmés à 16h.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,2018 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont reculé dans le sillage de Wall Street, qui plie sous le poids de prises de bénéfices. Les marchés redoutent une accélération de l'inflation qui soutiendrait la hausse des taux et risquerait de mettre mal la reprise mondiale. Or, les chiffres semblent leur donner raison. Le CAC 40 a abandonné 0,53% à 6 269,48 points. Sur la semaine, l'indice phare de la Bourse de Paris a cependant gagné 0,21%, et sur le mois, 3,6%. Résultat, depuis le début de l'année, il affiche un gain de 13,6%. Dans le reste de l'Europe, l'Euro Stoxx 50 a cédé ce soir 0,39%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en repli vendredi, pénalisés par des prises de bénéfices. Les statiques économiques sont globalement ressorties meilleures que prévu, notamment la confiance des consommateurs. Sur le plan des sociétés, les résultats du jour ont été mitigés, à l'exception notable d'Amazon. Les investisseurs ont favorisé les valeurs refuges, comme celles liées à la santé. Le Dow Jones a cédé 0,54% à 33 874,85 points. Le Nasdaq Composite a perdu 0,85% à 13 962, 68 points. En avril, le Dow Jones a cependant progressé de 2,7% et le Nasdaq, environ 5,4%.