Morning meeting AOF France / Europe - Petite hausse en vue après la Fed

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture ce jeudi dans le sillage de la clôture en ordre dispersé de Wall Street et en timide hausse de Tokyo (+0,18% pour le Nikkei). Hier soir, la Fed n'a pas surpris en rappelant son soutien total à la reprise de l'économie américaine. Or les dernières statistiques ont mis en lumière sa fragilité face à la crise sanitaire. Dans ce cadre, les investisseurs sont focalisés sur les négociations en cours à Washington entre républicains et démocrates autour du plan de relance de 900 milliards de dollars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie d'hésitation : un doji. Cette bougie montre une absence de corps et des mèches haute et basse importantes. Elle traduit ainsi un équilibre entre acheteurs et vendeurs. De plus, elle est située au milieu de l'intervalle 5 463 / 5 616 points. Il va donc falloir encore du temps pour retrouver une phase haussière impulsive en direction de 5 697 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EDF

Mercredi soir, EDF a relevé son objectif d'Ebitda 2020. L'électricien public prévoit désormais un Ebitda égal ou légèrement supérieur à 16 milliards d'euros. Le mois dernier, EDF avait maintenu son estimation d'Ebitda comprise entre 15,2 et 15,7 milliards, en ligne avec le consensus qui le donne à 15,5 milliards. De plus, la production d'origine nucléaire en France pour l'année 2020 est attendue proche de 335TWh. Le groupe avait relevé le mois dernier sa prévision à 325-335TWh.

FIGEAC AERO

Figeac Aéro a levé le voile mercredi soir sur ses résultats provisoires au titre du premier semestre 2020-2021 (avril à septembre). Ainsi, l'équipementier aéronautique a accusé une perte nette (part du groupe) de 51,1 millions d'euros sur la période (contre une perte nette de 0,59 million un an plus tôt), ainsi qu'un Ebitda de -7,45 millions d'euros (contre +36,02 millions un an plus tôt). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 94,41 millions d'euros lors du premier semestre 2020-2021, soit une chute de 57,94% à données publiées et de -57,6 % à périmètre et change constants.

KORIAN

Korian a annoncé mercredi soir l'acquisition définitive d'Inicea auprès d'Antin Infrastructure Partners après avoir obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence. Annoncée le 1er octobre dernier, cette opération structurante constitue pour Korian une étape majeure dans le renforcement de ses activités médicales avec la création d'une nouvelle activité dédiée à la santé mentale au sein de la branche française qui bénéficiera de l'apport des compétences des équipes d'Inicea, dirigées par Pierre Forest.

SCOR

Le conseil d'administration de Scor a choisi à l'unanimité Benoît Ribadeau-Dumas comme prochain directeur général du groupe. A compter du 1er janvier 2021, Benoît Ribadeau-Dumas deviendra directeur général adjoint et rejoindra à ce titre le comité exécutif du réassureur. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle de 2021 de le nommer administrateur du Groupe, en vue d'une nomination en tant que directeur général à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2022.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en décembre est attendu à 8h45. L'inflation (définitive) de novembre pour la zone euro est prévue à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour décembre, des inscriptions hebdomadaires au chômage et des permis de construire et mise en chantier pour novembre.

Vers 07h30, l'euro gagne 0,28% à 1,2231 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en légère hausse une séance longtemps incertaine. La séance avait pourtant bien débuté grâce aux vaccins et au plan de relance américain. Puis, la nervosité a peu à peu gagné les marchés. Les investisseurs ont été notamment déçus par la baisse de 1,1% des ventes au détail aux Etats-Unis en novembre après -0,1% en octobre. Dans ce cadre, ils attendent avec intérêt les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, à 20h. Le CAC a gagné 0,31% à 5 547,68 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,53% à 3 540,16 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé après la Fed. La banque centrale a laissé ses taux inchangés proches de zéro et confirmé son intention de conserver une politique ultra-acommodante jusqu'à la reprise totale de l'économie américaine. En parallèle, les statistiques du jour, notamment les ventes au détail, ont montré que l'impact de la crise du Covid-19 était toujours là et qu'un nouveau plan de relance était nécessaire. Le Dow Jones a reculé de 0,15% à 10 154,54 points tandis que le Nadsaq a gagné 0,5% à 12 658,19 points, soit son nouveau record de clôture.