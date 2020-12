Morning meeting AOF France / Europe - Petite baisse en vue à l'ouverture

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir en léger repli ce mercredi, dans le sillage de Wall Street. Le catalyseur principal reste le plan de relance américain, dont l'enveloppe destinée à l'aide aux ménage a été portée à 2 000 dollars contre 600 initialement. Celle-ci n'a toutefois pas encore été définitivement entérinée, le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ayant bloqué un vote rapide pour son adoption. Par ailleurs, plusieurs publications sont attendues aux Etats-Unis et, sur le front de la pandémie, le Royaume-Uni a approuvé l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AKKA TECHNOLOGIES

Akka a reculé de 1,72% à 25,75 euros hier, après avoir annoncé lundi soir le lancement d'une procédure de consultation auprès des représentants du personnel en France, qui devrait déboucher sur la mise en œuvre d'un plan de restructuration. A ce stade, les discussions avec les partenaires sociaux portent sur la suppression d'environ 900 postes, principalement dans la région Occitanie. Le groupe affirme tout mettre en œuvre en parallèle pour trouver des solutions à la sévérité de la crise actuelle et sauvegarder un maximum d'emplois.

ARGAN

Argan, foncière spécialisée dans le développement d'entrepôts logistiques premium, a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de deux plateformes logistiques totalisant 128 000 m². La première, située à Neuville-aux-Bois près d'Orléans, s'étend sur 84 000 m² répartis en 15 cellules. Cette plateforme à température dirigée est intégralement louée à FM Logistic pour 9 ans. La seconde, près de Nancy, a été construite en 2018 et développe une surface de 44 000 m².

GROUPE OPEN

Suite au succès de l'offre publique visant les actions de la société Groupe Open, dont le résultat a été publié le vendredi 18 décembre 2020, les fondateurs de Groupe Open, ainsi que Montefiore Investment, ont annoncé la réouverture de l'Offre à compter du 29 décembre 2020 jusqu'au 13 janvier 2021 (inclus). L'offre réouverte permettra aux actionnaires du groupe qui n'ont pas apporté leurs actions de le faire, et ce au même prix de 15 euros par action.

NICOX

Nicox, spécialisée en ophtalmologie, a annoncé que son partenaire Ocumension Therapeutics a initié une étude clinique de phase 3 en Chine pour Zerviate, la première et unique formulation oculaire topique de l'antihistaminique cétirizine pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Cette étude clinique est randomisée, multicentrique, en groupes parallèles versus comparateur, avec investigateur en simple aveugle visant à évaluer la sécurité et l'efficacité de Zerviate pour les patients chinois atteints de conjonctivite allergique.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la balance commerciale des biens et les stocks de grossistes pour le mois de novembre seront connus à 14h30. Puis viendra l'indice PMI de Chicago en décembre à 15h45, les promesses de ventes de logements en novembre à 16h, et enfin l'évolution hebdomadaire des stocks de pétroles brut à 16h30.

Vers 8h20, l'euro gagne 0,25% à 1,2283 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre mardi, avec un biais haussier. Les catalyseurs des dernières séances perdent de leur puissance : campagnes de vaccination en Europe et ratification par le président américain du plan de soutien à l'économie. La fin de l'année boursière arrive en outre à grand pas et de nombreux intervenants sont absents. La Bourse de Paris s'est distinguée en Europe grâce à la bonne performance du luxe, Kering et LVMH. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,42% à 5 611,79 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,22% à 3 583,22 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en léger repli mardi soir, après une ouverture en hausse synonyme de nouveaux records journaliers. De faibles volumes se sont échangés, le seul catalyseur provenant du relèvement des aides destinées aux ménages prévues par le plan de relance américain, désormais portées à 2 000 dollars par la Chambre des représentants contre 600 dollars précédemment. Mais la mesure pourrait être retoquée au Sénat. A la clôture, le Dow Jones a perdu 0,22% à 30 335,67 points, idem pour le S&P500 à 3 727,04 poins, et le Nasdaq a cédé 0,38% à 12 850,22 points.