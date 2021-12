Morning meeting AOF France / Europe - Pause en vue

(AOF) - Les marchés actions européens devraient reprendre leur souffle après deux belles séances. Les investisseurs sont rassurés par les dernières nouvelles concernant Omicron. Le variant ne serait pas plus dangereux que les précédents. Les opérateurs peuvent désormais se concentrer sur ce qui s'annonce comme le thème central des marchés l'an prochain ; la normalisation des politiques monétaires. A cet égard, les chiffres de l'inflation américaine seront étudiés avec attention. Au chapitre des valeurs, L'Oréal va débourser 8,9 milliards d'euros pour racheter 4% de son capital à Nestlé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

L'Oréal

L'Oréal a signé un accord en vue de racheter 22,26 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital, à Nestlé. Le prix unitaire de l'action L'Oréal retenu pour cette opération est de 400 euros, soit une décote de 5,8% par rapport au cours de clôture du 7 décembre 2021 et une décote de 2,9% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes sur la période du 8 novembre 2021 au 7 décembre 2021 inclus. Le prix total payé à Nestlé s'élèvera ainsi à 8,904 milliards d'euros.

Airbus

Airbus a fait le point mardi soir sur son activité commerciale du mois de novembre 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 58 avions commerciaux le mois dernier à 34 clients. En parallèle, 318 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les onze premiers mois de l’année, Airbus a livré 518 avions à 80 clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année environ 600 avions (contre 566 en 2020).

Quadient

A l’occasion de son point d’activité du troisième trimestre de son exercice 2021, Quadient a revu à la baisse ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais une croissance organique du chiffre d’affaires autour de 4% (contre supérieure à 4% précédemment) ainsi qu’une croissance organique de l’Ebit courant autour de 5-6% (contre supérieur à 6% précédemment).

Derichebourg

Derichebourg a publié un résultat net de 174 millions d'euros pour le compte de son exercice 2020-2021, clos au 30 septembre 2021. Cela représente une multiplication par plus de 8 (+716,1%) par rapport à l'an passé. Le résultat opérationnel courant s’élève quant à lui à 263,2 millions d'euros (+322%) et l'EBITDA courant à 388,2 millions (+114,6%). Le chiffre d’affaires s’élève à 3,6 milliards d’euros, en progression de 46,8% sur un an, dont +68,6% pour l’activité Services à l’Environnement et +4,2% pour l’activité Multiservices.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers aux Etats-Unis est attendue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,16% à 1,1287 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont poursuivi sur leur bonne lancée ce mardi, les investisseurs manifestant toujours leur soulagement face aux nouvelles rassurantes concernant Omicron. Le nouveau variant serait très contagieux, mais ne provoquerait pas de symptômes graves, ce qui éloigne le spectre de nouveaux confinements stricts. Cette tendance favorable a également alimentée par des indicateurs économiques supérieurs aux attentes, à l’image des importations chinoises ou du Zew allemand. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 2,91% à 7 065,39 points et l’EuroStoxx 50, +3,29% à 4 273,39 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a poursuivi son vigoureux rebond alimenté par des nouvelles rassurantes concernant Omicron. Le variant ne semble pas plus dangereux que les autres et ne devrait donc peser sur la reprise mondiale, un scénario redouté à la fin du mois dernier. L'appétit pour le risque bénéfice aux "techs". Sinon, le déficit de la balance commerciale s'est réduit de 18% en octobre grâce à un bond des exportations alors que les importations ont été ralenties par les problèmes d'approvisionnement. Le Dow Jones a gagné 1,4% à 35 719,43 points. Le Nasdaq a grimpé de 3,03% à 15 592,92 points.