(AOF) - Les marchés européens pourraient débuter la séance proches de l'équilibre. Les investisseurs attendent la réouverture de Wall Street, cet après-midi. Ils réagiront à la publication d'indicateurs majeurs, dont les ventes au détail en zone euro et l'ISM des services aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, les entreprises refont parler d'elles après une période de calme plat. Virbac a relevé ses perspectives 2021. Alstom a annoncé s'attendre pour l'exercice 2021-2022 à un flux de trésorerie libre négatif important. EDF a relevé son objectif de production nucléaire 2021 en France.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CASINO

Dans un contexte de transformation rapide du marché de la distribution, Casino, Google Cloud et Accenture mettent en place un partenariat stratégique qui permettra d'accélérer le développement digital et technologique du grand distributeur. Cette alliance comporte deux volets.

JCDECAUX

JCDecaux a annoncé qu'un consortium d'investisseurs dont il fait partie, par l'intermédiaire d'un véhicule ad hoc détenu par le consortium, déposera une offre conditionnelle volontaire de sortie de cotation sur Clear Media Limited, une société cotée sur le Hong Kong Stock Exchange. Il s'agit du plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 59 000 faces publicitaires dans 24 villes au 31 décembre 2020.

SOLUTIONS 30

Le 23 mai dernier, Solutions 30 a annoncé avoir engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d'initier une recherche d'actionnaire(s) de référence. A l'issue de ce processus, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a mandaté Rothschild & Cie qui accompagnera la réflexion stratégique du groupe afin de renforcer sa structure actionnariale.

VIRBAC

Virbac a relevé ses perspectives 2021. Le spécialiste de la santé animale anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions» sur «chiffre d'affaires» qui devrait se situer autour de 15% à taux de change constants.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail en mai en zone euro sont attendues à 11h, en même temps que l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en juillet.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 15h45 des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en juin. L'ISM des services est attendu à 16h.

Vers 8h20, l'euro gagne 0,27% à 1,1897 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont entamé la semaine dans le vert, dans des volumes d'échanges restreints en raison de la fermeture de Wall Street. La séance a débuté sur une note prudente dans le sillage d'un PMI chinois des services au plus bas depuis plus d'un an. Toutefois, la forte croissance du secteur privé de la zone euro en juin a permis aux indices de se redresser par la suite. Au chapitre des valeurs, EDF a pâti des doutes concernant son projet de réorganisation. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,22% à 6 567,54 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,12% à 4 089,29 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains étaient fermés en raison de la fête nationale.