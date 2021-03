Morning meeting AOF France / Europe - Ouverture prudente en vue, Jerome Powell est très attendu

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture. Sur le front sanitaire, la campagne vaccinale marque le pas en raison de la décision de la grande majorité des pays de l'Union de suspendre la distribution du vaccin AstraZeneca. Pendant ce temps, les Etats-Unis continuent de vacciner à un rythme effréné. Aux Etats-Unis justement, les investisseurs attendent avec intérêt la probable révision à la hausse des projections macroéconomiques de la Fed. Ils surveilleront les propos de son président, Jerome Powell, concernant le risque inflationniste et les taux.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite toupie blanche, sans amplitude ni mèche notable, réalisée dans des volumes plutôt élevés pour ce type de bougie, à 3,8 milliards d'euros. Les investisseurs sont dans l'attente et les indices marquent une pause tout en haut de la tendance haussière. Le premier soutien est éloigné et se situe à 5 895 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LAURENT PERRIER

Lors du dernier conseil de surveillance de Laurent Perrier, Maurice de Kervénoael a souhaité démissionner de son poste de président pour des raisons personnelles. La présidence a été confiée à Patrick Thomas et ce à compter du 1er avril 2021. Maurice de Kervénoaël reste toutefois membre du conseil de surveillance. Lors de cette même séance, Marie Cheval, membre du conseil de surveillance et du comité d'audit depuis 2013, a été nommée vice-présidente du conseil de surveillance, en remplacement de Patrick Thomas.

ACTIA

Actia fait état de tensions sur sa chaine d'approvisionnement en liaison avec la pénurie mondiale de composants électroniques qui s'amplifie depuis plusieurs semaines. En particulier, le concepteur et fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes souligne les difficultés rencontrées auprès des fabricants de semi-conducteurs, eux même mis en difficultés par les capacités de livraisons des principaux fondeurs à la source de ces composants.

ASSYSTEM

Assystem a dévoilé des résultats 2020 marqués par l'impact significatif de la pandémie. Le groupe international d'ingénierie a essuyé une perte nette de 21,1 millions d'euros contre un profit de 27,9 millions d'euros en 2019. Hors incidence de la contribution d'Expleo Group, dont il détient il détient 38,2% du capital, le résultat net est de 14,1 millions d'euros, à comparer à 14,3 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 24,8 millions d'euros, contre 35,2 millions d'euros en 2019. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt.

ORPEA

Après Korian, c'est désormais au tour d'Orpea de présenter ses résultats 2020. L'an dernier, le spécialiste de la prise en charge a dégagé un résultat net (part du groupe) de 160 millions d'euros (-31,6% sur un an) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 963 millions d'euros (-2% sur un an). Il en découle une marge de 24,6%, en baisse de 170 points de base par rapport à 2019. De son côté, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 3,92 milliards d'euros, en croissance de 4,9% à données publiées.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'inflation en février est attendue à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 des permis construire et mises en chantier en février et à 15h30, de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole. La décision de politique monétaire de la Fed est prévue à 19h.

Vers 8h25, l'euro est stable à 1,1904 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi, encouragés par la bonne orientation des valeurs technologiques, en particulier aux Etats-Unis. Ce retour en grâce des valeurs technologiques intervient alors que les rendements des taux longs plafonnent. Cette accalmie sur le marché des taux intervient alors que les statistiques du jour ont donné une image de l'économie américaine dans l'ornière. Les ventes au détail ont ainsi reculé que prévu. A Paris, les résultats d'Iliad ont été salués. Le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,32% à 6 055,43 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,56% à 3 851,13 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé mardi en ordre dispersé. Les valeurs cycliques et de l'énergie ont été pénalisées par la baisse plus marquée que prévu des ventes de détail aux Etats-Unis au mois de février (-3% contre un consensus de -0,5% après +7,6% en janvier) et le repli des cours du pétrole. Les investisseurs attendent avec intérêt à 19h, heure de Paris, la décision de politique monétaire de la Fed et surtout, la conférence de presse de son président, Jerome Powell. Le Dow Jones a cédé 0,39% à 32 825,95 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,39% à 13 471,57 points.