Morning meeting AOF France / Europe - Ouverture prudente en vue

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en très légère hausse à l'ouverture. Pour autant Wall Street a terminé en ordre dispersé tout comme les places asiatiques ce mardi. Les investisseurs restent attentifs à la saga Evergrande et à la flambée de l'énergie. Aux Etats-Unis, les républicains et les démocrates ne sont pas parvenus au Sénat à trouver un accord susceptible d'éviter un "shutdown", alors que le financement actuel des services fédéraux prend fin jeudi soir. Au chapitre des valeurs, Sanofi arrête le développement de son vaccin à ARN Messager.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Quadient

A l’issue d’un premier semestre dynamique, Quadient a relevé son objectif annuel d’Ebit. L’ex-Neopost vise désormais pour son exercice 2021 une croissance organique de l’Ebit courant de plus de 6%, contre une fourchette comprise entre +5% et +6% auparavant.

Vinci

Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté le contrat de conception-construction du réaménagement des infrastructures ferroviaires et routières du port de Melbourne, premier port de marchandises du pays. D’un montant de 125 millions de dollars australiens (77 millions d'euros), ce projet de type ECI (Early Contractor Involvement) permettra d’accroître la part du transport ferroviaire de conteneurs et ainsi de désengorger la ville de Melbourne. En plus d’augmenter la capacité du terminal existant, il comprend la construction d’un nouveau terminal ferroviaire.

Catana

Au cours des derniers mois, Catana dit avoir connu une accélération majeure de ses ventes, lui permettant de disposer aujourd’hui d’un carnet de commandes qualifié « d’exceptionnel », tant par son importance en volume que sa profondeur dans le temps. Le carnet de commandes du spécialiste des navires de plaisance atteint ainsi 252 millions d’euros. Il a été quadruplé en un an.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la confiance des consommateurs en septembre est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale en août à 14h30. L'indice des prix immobiliers Case-Shiller en juillet sera dévoilé à 15h et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour septembre, à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,1% à 1,1687 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le vert. Les investisseurs ont été rassurés par le résultat des élections fédérales allemandes, remportées sur le fil par le Parti social-démocrate (SPD). Concernant Evergrande, si l’incertitude, les marchés estiment que Pékin fera tout pour éviter une déstabilisation de son système financier. Côté statistique, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont été boostées par les transports en août. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,19% à 6 650,91 points et l’EuroStoxx50, +0,24% à 4 168,45 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en ordre dispersé lundi. Alors que les inquiétudes autour d'Evergrande n'ont pas totalement disparu, c'est désormais la flambée des prix des matières premières, notamment des énergies, qui sont au centre de l'attention. Les problèmes d'approvisionnement et de coût de la main d’œuvre font en effet craindre des pénuries à venir. De nombreux autres secteurs sont également concernés comme celui des semi-conducteurs, de la grande distribution, du transport, du textile... Le Dow Jones a gagné 0,21% à 34 869,37 points. Le Nasdaq a cédé 0,52% à 14 969,97 points.