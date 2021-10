Morning meeting AOF France / Europe - Ouverture prudente en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la séance proches de l'équilibre dans le sillage de la clôture en ordre dispersé des places asiatiques. Les investisseurs réagiront à une salve de publications d'entreprises. Du côté des bonnes nouvelles, Roche et Nestlé ont revu à la hausse leurs objectifs annuels après l'annonce de chiffres d'affaires trimestriels meilleurs que prévu. En revanche, Kering a annoncé hier des ventes décevantes, marquées notamment par le net ralentissement de Gucci. L'enseigne italienne a été frappée de plein fouet par le regain de pandémie en Asie.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a signé un accord multi-clients entre Staatsolie, la société d'État en charge du développement des énergies en République du Suriname, et un consortium composé de CGG, TGS et BGP. Cet accord permet au consortium d'acquérir, de promouvoir et de vendre sous forme de licences des programmes sismiques multi-clients dans la zone de faible profondeur au large du Suriname, y compris de nouvelles acquisitions 3D et le retraitement des données anciennes.

Kering

Le chiffre d’affaires de Kering a progressé de 12,2% en comparable au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020 à 4,19 milliards d'euros, et de 10% par rapport à la même période de 2019. Sa principale griffe, Gucci, a enregistré une croissance interne de 3,8% à 2,18 milliards d'euros au troisième trimestre sur an. Le groupe explique qu'elle connait un trimestre de transition entre collections. La collection Aria arrive graduellement en boutiques depuis fin septembre.

Vinci

Vinci a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de 13,2 milliards d’euros, en hausse de 8% sur un an et de 1% sur deux ans. Sur 9 mois, il ressort à 35,845 milliards d'euros, en hausse de 16,5% sur un an, et de 2,8% par rapport à la même période en 2019. Les Concessions ont connu une croissance de 14,1% sur un an à 5,153 milliards d'euros (dont 4,154 milliards pour Vinci Autoroutes, +17,8%), Vinci Energies a progressé de 13,4% à 10,868 milliards d'euros, et Vinci Construction a crû de 17,7% à 19,247 milliards d'euros.

Pierre & Vacances

" La reprise d’activité, observée à la réouverture des sites au troisième trimestre de l’exercice, s’est accélérée au cours de la période estivale ", souligne Pierre & Vacances à l'occasion de la présentation de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Le groupe affiche ainsi une croissance des activités touristiques de 17,3% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent à 551,6 millions d'euros, et de 2,2% par rapport à l’été 2019.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'inflation de septembre est attendue à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 16h30 de l’évolution hebdomadaire des stocks de pétrole. Le Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20h.

Vers 8h25, l'euro grappille 0,06% à 1,1641 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse timide. Les marchés européens ont clairement manqué d'entrain aujourd'hui. Les opérateurs restent préoccupés par les craintes d'un durcissement des politiques monétaires dans un environnement moins favorable qu'à l'été. Depuis quelques mois, la croissance chinoise s'essouffle, la pandémie persiste en Russie comme aux Pays-Bas par exemple, l'inflation s'installe tout comme les goulots d'étranglement concernant les semi-conducteurs comme certains métaux de base. Le CAC 40 a cédé 0,05% à 6 669,85 points. L'Euro Stoxx 50 a gagné 0,4%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en hausse, de même que le pétrole, l'or, les taux longs et le bitcoin ! Les statistiques économiques du jour - permis de construire et mises en chantier en septembre - ont pourtant déçu. Les résultats des entreprises sont eux mitigés. Johnson & Johnson a bien relevé ses objectifs, mais Procter & Gamble est confronté à l'inflation des coûts. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,56% à 35 457,31 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,71% à 15 129,09 points. Le rendement du 10 ans a progressé à 1,638%.