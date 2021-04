Morning meeting AOF France / Europe - Ouverture proche de l'équilibre en vue

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir autour de l'équilibre pour une nouvelle séance marquée par de nombreux résultats d'entreprises. Sur ce point, Danone, Atos, ou encore M6 seront en vedette aujourd'hui à Paris. Même si l'optimisme demeure globalement quant à la reprise économique, les craintes sur l'inflation pourraient de nouveau se manifester après l'accélération de l'indice des prix à la production allemand. Les investisseurs attendront donc avec impatience la réunion de la BCE qui aura lieu ce jeudi.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie sans corps et avec une mèche haute : c'est un doji en pierre tombale. Cette bougie est une figure de renversement de tendance, mais la faiblesse des volumes constatés vient amoindrir sa puissance. Elle doit, de plus, être suivie d'une bougie noire d'importance pour être confirmée : il va falloir être attentif à la séance du jour, cruciale pour la tendance haussière actuelle.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIR FRANCE-KLM

Air France-KLM a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible des actionnaires, d'un montant d'environ 1,036 milliard d'euros (après exercice intégral de la clause d'extension). L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 213 999 999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la Société.

DANONE

Au premier trimestre 2021, Danone a publié un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 milliards d'euros, en retrait de 3,3% en données comparables. En données publiées, il diminue de 9,4%, essentiellement en raison d'effets de change négatifs (-7%) dus à la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro (dollar US, livre turque, rouble). Au niveau régional, l'activité réalisée en Europe et en Amérique du Nord recule de 2,8% en données comparables, pénalisé par une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution massifs réalisés dans ces régions en mars 2020 en Nutrition Spécialisée.

KORIAN

Au cours du premier trimestre 2021, Korian a généré un chiffre d'affaires de 1,018 milliard d'euros, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2020. La dynamique de croissance a été principalement portée par la bonne contribution des acquisitions réalisées par le groupe en 2020 et début 2021, avec une très bonne performance d'Inicea, acteur spécialisé dans la Santé mentale, acquis en décembre 2020, ainsi que des autres activités médicales acquises en Italie et en France, des développements réalisés aux Pays-Bas et l'acquisition de Berkley Care Group au Royaume-Uni.

MERCIALYS

Les loyers facturés par Marcialys s'établissent à 41,96 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 9,8% après prise en compte des effets de périmètre portant notamment sur les cessions d'actifs réalisées en décembre 2020. L'activité totale s'est contractée de 6% en données organique, dont un effet positif de +0,5% au titre de l'indexation. L' impact cumulé des effets de la crise sanitaire est de -6,5%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la production allemand a progressé de 0,9% en mars par rapport à février, soit 0,3 point de plus que ce qu'attendait le marché. Le mois précédent, il avait progressé de 0,7%. En données annualisées, l'indice des prix à la production a augmenté de de 3,7%, contre 3,3% attendus et un mois de février à 1,9%.

Vers 8h20, l'euro gagne 0,14% à 1,2053 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont globalement clôturé proches de l'équilibre lundi, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents records décrochés des deux côtés de l'Atlantique. Si le climat général reste globalement favorable aux actifs risqués, grâce à la progression des campagnes de vaccination et aux politiques monétaires et budgétaires expansionnistes, l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Brésil et en Inde inquiète. Au son de la cloche, le CAC 40 a grappillé 0,15% à 6 296,69 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,24 % à 4 023,51 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fait une pause ce lundi, après avoir atteint la semaine passée de nouveaux records, bien aidés par de bonnes statistiques et les bons résultats trimestriels des banques. Hier, en l'absence de données macro-économiques, les investisseurs en ont donc profité pour reprendre leur souffle avant une nouvelle vague de publications. Pour ouvrir le bal, Coca-Cola a présenté des résultats meilleurs que prévu, avant d'être imité par IBM en soirée. A clôture, le Dow Jones a cédé 0,36% à 3 077,63 points, et le Nasdaq, 0,98% à 13 914,77 points.