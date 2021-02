Morning meeting AOF France / Europe - Ouverture étale en vue

(AOF) - Les futures sur indices laissent présager d'une ouverture étale des marchés européens dans le sillage de Tokyo (+0,4% pour le Nikkei). Hier soir, Wall Street a clôturé sur de nouveaux records, soutenu par l'espoir lié au stimulus. Par ailleurs, le bitcoin a atteint cette nuit son plus haut historique et se dirige vers les 50 000 dollars grâce à l'engouement d'Elon Musk pour les cryptomonnaies. Dans ce contexte, l'inefficacité du vaccin d'AstraZeneca face au variant d'Afrique du Sud est relativisée. A Paris, Total a dévoilé une perte nette pour 2020, mais maintenu le niveau de son dividende.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un doji, bougie quasiment sans corps, avec des mèches haute et basse. Les volumes, à 3,3 milliards, sont moyens : ils traduisent un état d'équilibre entre acheteurs et vendeurs à proximité des sommets à 5 722 points. Le mouvement commence à être tendu : une consolidation est toujours possible en direction du support à 5 554 points avant que la dynamique ne reprenne.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

INNATE PHARMA

Innate a annoncé deux nouvelles avancées dans le développement clinique de son produit expérimental propriétaire et " first-in-class ", lacutamab. Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 en développement dans les lymphomes à cellules T. Ces avancées concernent la progression de la cohorte de patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 (cohorte 2) au stade 2 dans l'étude Tellomak, ainsi que l'initiation d'un programme clinique dans les lymphomes T périphériques.

PSB INDUSTRIES

PSB Industries a réalisé lundi soir son point d'activité au titre de l'exercice 2020. Ainsi, le spécialiste de l'emballage en cosmétique-parfumerie a enregistré un chiffre d'affaires de 207,1 millions d'euros l'an dernier, en baisse de 20,5 % à taux de change et périmètre constants (tcpc) sur un an. Fort d'une activité du quatrième trimestre 2020 en recul de 7,9%, à tcpc par rapport à 2019, après -13,5% pour le troisième trimestre 2020, le groupe confirme une reprise sensible des activités par rapport au second trimestre 2020 (en recul de 46,7 % à tcpc par rapport à 2019).

TESSI

Tessi a réalisé sur le quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires en progression de 15,2% à 110,7 millions d'euros, bénéficiant de l'effet périmètre lié à l'intégration d'ADM Value. À périmètre comparable proforma, le spécialiste des business process services, renoue avec une légère croissance de 0,3%, malgré un contexte pandémique toujours pesant. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 412,6 millions d'euros, en repli de 2,3% à périmètre comparable proforma.

VETOQUINOL

Vetoquinol a annoncé l'acquisition des droits canadiens de la gamme de produits Profender auprès d'Elanco Animal Health. Il a acquis aussi la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits d'Elanco Animal Health pour le marché canadien. Cet achat a été validé par le bureau de la concurrence au Canada. Profender est un médicament vermifuge pour chats, disponible en application spot-on.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu.

Vers 8h25, l'euro gagne 0,24% 1,2084 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine du bon pied, portées par les espoirs des investisseurs concernant l'adoption d'un plan de relance de 1 900 milliards de dollars aux Etats-Unis et l'accélération des campagnes de vaccination. Ces éléments ont relégué en arrière-plan des statistiques décevantes en Allemagne et en zone euro. Côté valeurs, la séance a été animée par les dossiers de fusions-acquisitions, qu'il s'agisse de Veolia-Suez ou Dialog-Renesas. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,47 % à 5 686,03 points et l'EuroStoxx 50, +0,48% à 3 673,27 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont prolongé leur hausse après avoir bouclé leur meilleure semaine depuis novembre dernier. L'optimisme des investisseurs est alimenté par la perspective du vaste plan de relance de Joe Biden. Dimanche, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis pourraient retrouver le plein emploi d'ici 2022 - soit deux à trois ans plus tôt que prévu grâce à ce plan. Au chapitre des valeurs, Tesla a fait la une avec son investissement de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Le Dow Jones a gagné 0,76% à 31 385,76 pts. Le Nasdaq a grimpé de 0,95% à 13 988 pts.